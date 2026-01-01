L15,079.5 millones no se ejecutaron en inversión pública durante 2025

Tegucigalpa, Honduras.- El Programa de Inversión Pública (PIP) en el ejercicio fiscal 2025 tuvo una ejecución de 69,551.4 millones de lempiras, pero quedaron 15,079.5 millones de lempiras sin erogarse.

Así lo constató EL HERALDO en la plataforma de Inteligencia de Negocios de la Secretaría de Finanzas (Sefin), donde se divulgó que al cierre del año pasado había un presupuesto de 84,630.9 millones de lempiras, pero que tan solo se gastó lo equivalente al 82.2%.

El monto vigente para inversión pública fue de 66,849.9 millones de lempiras y se ejecutaron 57,906.8 millones de lempiras, en su mayoría inversión social (L40,571.9 millones).

Los 17,335 millones de lempiras restantes se destinaron a inversión productiva.

En el caso de la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) consistente en la inversión representada por la variación de activos fijos no financieros tanto privados como públicos se dispusieron 17,781 millones de lempiras, pero la erogación alcanzó los L11,644.5 millones.

Para el PIP se aprobaron inicialmente 97,650.1 millones de lempiras, sin embargo, al final no se incorporaron 13,019.2 millones de lempiras de lo presupuestado.

EL HERALDO informó que para noviembre de 2025 y previo al proceso electoral la inversión pública se encontraba estancada en un 60%.