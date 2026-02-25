Olimpia vs Choloma EN VIVO: Hora, canal dónde ver PARTIDO HOY ONLINE y alineaciones

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia que comanda el uruguayo Eduardo Espinel se enfrenta ante el CD Choloma por la séptima jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional.
El partido está programado para dar inicio a las 7:30 de la noche en la cancha del estadio Nacional.
Los 'Leones' llegan con mala racha a este encuentro, quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf por el América de México y en Liga Nacional perdió contra Victoria y Motagua en sus últimas presentaciones.
Por su parte el Choloma ganó en su última presentación que fue jugando como local ante los 'Jaibos' del Victoria. Ahora se mide ante un Olimpia urgido.
Alineaciones
Hora y canal dónde ver partido EN VIVO
Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC y lo puedes seguir por El Heraldo