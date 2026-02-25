  1. Inicio
Olimpia vs Choloma EN VIVO: Hora, canal dónde ver PARTIDO HOY ONLINE y alineaciones

El Olimpia llega golpeado al juego ante el CD Choloma por la séptima jornada del torneo Clausura

  • Actualizado: 25 de febrero de 2026 a las 18:21
La última vez que Olimpia enfrentó a Choloma lo derrotó con goles de Álvarez y Bengtson.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia que comanda el uruguayo Eduardo Espinel se enfrenta ante el CD Choloma por la séptima jornada del torneo Clausura de la Liga Nacional.

El partido está programado para dar inicio a las 7:30 de la noche en la cancha del estadio Nacional.

Pedro Troglio confirma pláticas para ser el nuevo técnico de la Selección de Honduras

Los 'Leones' llegan con mala racha a este encuentro, quedó eliminado de la Copa de Campeones de la Concacaf por el América de México y en Liga Nacional perdió contra Victoria y Motagua en sus últimas presentaciones.

Por su parte el Choloma ganó en su última presentación que fue jugando como local ante los 'Jaibos' del Victoria. Ahora se mide ante un Olimpia urgido.

Alineaciones

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 7:30 PM
Canal: Deportes TVC y lo puedes seguir por El Heraldo

Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

