Tres niños mueren por tosferina ante peligroso brote nacional, según la Sesal

Tegucigalpa, Honduras.— La Secretaría de Salud (Sesal) confirmó este miércoles 25 de febrero, la muerte de tres niños en el país a causa de la tosferina (infección respiratoria altamente contagiosa), recuento que enciende las alarmas en el sistema sanitario ante un incremento de contaminación a nivel nacional.

La representante del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Leticia Puerto, confirmó el deceso de los tres infantes. Además, detalló que en el reporte oficial se contabilizan alrededor de 80 casos sospechosos, de los cuales 40 ya han sido confirmados positivos por el laboratorio, generando preocupación.

"Estamos teniendo ese incremento en el número de casos de tosferina (...) ya tenemos muertes", manifestó Puerto, señalando que esta tragedia pudo haberse evitado, ya que la enfermedad es "perfectamente controlable", a través de un esquema de vacunación oportuno.

Según las autoridades, los más vulnerables son los lactantes, argumentando que la mayoría de las víctimas mortales corresponden a niños menores de un año, quienes por su corta edad y sistema inmunológico en desarrollo, no logran resistir la infección respiratoria.