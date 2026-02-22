Alcaldía pone en marcha plan de fumigación para frenar el dengue en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras. – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) emprendió el operativo “El dengue no espera, actuemos ya” de fumigación en la capital, con el objetivo de reducir la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad y prevenir un posible aumento de casos entre la población.

Según Juan Diego Zelaya, alcalde de la capital, las acciones se desarrollan en conjunto con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y la Secretaría de Salud (Sesal), como parte de un plan interinstitucional de prevención y control vectorial.

El edil señaló que, además de la aplicación de insecticida, se realizó la entrega de kits y jornadas de sensibilización comunitaria para eliminar criaderos en viviendas y espacios públicos.

“Ahora tenemos un enemigo en común y es el zancudo transmisor del dengue. No hay que esperar a que se registren muchos casos para ir a fumigar”, expresó Zelaya.