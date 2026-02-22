Alcaldía pone en marcha plan de fumigación para frenar el dengue en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras. – La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) emprendió el operativo “El dengue no espera, actuemos ya” de fumigación en la capital, con el objetivo de reducir la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad y prevenir un posible aumento de casos entre la población.
Según Juan Diego Zelaya, alcalde de la capital, las acciones se desarrollan en conjunto con la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y la Secretaría de Salud (Sesal), como parte de un plan interinstitucional de prevención y control vectorial.
El edil señaló que, además de la aplicación de insecticida, se realizó la entrega de kits y jornadas de sensibilización comunitaria para eliminar criaderos en viviendas y espacios públicos.
“Ahora tenemos un enemigo en común y es el zancudo transmisor del dengue. No hay que esperar a que se registren muchos casos para ir a fumigar”, expresó Zelaya.
La primera jornada de fumigación se llevó a cabo en la colonia Los Pinos, sector que concentra alrededor de ocho mil viviendas; además, las autoridades confirmaron que la colonia Villa Nueva será intervenida en los próximos días, junto a otros barrios priorizados por su incidencia epidemiológica.
La jornada contó con la participación de Allan Castillo, viceministro de Salud; Cinthya Aguilar, jefa de la Región Metropolitana de Salud (RMS) y Reinaldo Sánchez, titular de Copeco.
De acuerdo con las autoridades sanitarias, las brigadas se desplegarán en zonas que reportan mayor número de casos sospechosos y confirmados. El plan de mitigación contempla campañas educativas y atención médica oportuna para las personas diagnosticadas con la enfermedad.
Incidencias
Las autoridades municipales explicaron que el refuerzo de las jornadas de concientización, vacunación y fumigación responde al comportamiento alarmante del dengue en la capital. Hasta 2024 se contabilizaron alrededor de 38 mil casos en el Distrito Central, mientras que en lo que va de 2025 más de 250 personas han sido hospitalizadas por complicaciones asociadas a la enfermedad en el Hospital Escuela.
Ante este panorama epidemiológico, el edil capitalino instó a la población a mantenerse vigilante frente a posibles criaderos en sus viviendas y comunidades, y reiteró el llamado a colaborar activamente con las brigadas durante las jornadas de fumigación y sensibilización, al considerar que la prevención requiere un esfuerzo conjunto entre autoridades y la ciudadanía.