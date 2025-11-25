Más de 25,000 viviendas intervenidas contra el dengue en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 25,000 viviendas de Tegucigalpa y Comayagüela han sido fumigadas como parte de los operativos que buscan frenar la propagación del dengue en los barrios y colonias donde más casos se han reportado.

Las brigadas han recorrido calles, pasajes y viviendas para eliminar criaderos del zancudo y reducir el riesgo para miles de familias. Entre las colonias atendidas destacan el Hato de Enmedio, Kennedy y San Miguel, donde se aplicó BTI para combatir los criaderos, además de fumigar zonas de riesgo para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue.

Según la Gerencia de Salud, estas acciones forman parte del plan anual de prevención que busca proteger a miles de familias del Distrito Central, especialmente en sectores que reportan mayores antecedentes de brotes

Cristhian Williams, gerente de Salud del Distrito Central, confirmó que de enero a la fecha se ha logrado fumigar 25,000 viviendas, con el objetivo de reducir al mínimo los criaderos dentro de los hogares y cortar el ciclo de transmisión del dengue.

La AMDC detalló que las intervenciones abarcan colonias como Arturo Quezada, Villa Nueva, Nueva Suyapa, Hato de Enmedio, Nueva Capital y Altos del Paraíso, donde las brigadas recorrieron viviendas, pasajes y áreas verdes.