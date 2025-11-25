Más de 25,000 viviendas intervenidas contra el dengue en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 25,000 viviendas de Tegucigalpa y Comayagüela han sido fumigadas como parte de los operativos que buscan frenar la propagación del dengue en los barrios y colonias donde más casos se han reportado.
Las brigadas han recorrido calles, pasajes y viviendas para eliminar criaderos del zancudo y reducir el riesgo para miles de familias. Entre las colonias atendidas destacan el Hato de Enmedio, Kennedy y San Miguel, donde se aplicó BTI para combatir los criaderos, además de fumigar zonas de riesgo para reducir la presencia del mosquito transmisor del dengue.
Según la Gerencia de Salud, estas acciones forman parte del plan anual de prevención que busca proteger a miles de familias del Distrito Central, especialmente en sectores que reportan mayores antecedentes de brotes
Cristhian Williams, gerente de Salud del Distrito Central, confirmó que de enero a la fecha se ha logrado fumigar 25,000 viviendas, con el objetivo de reducir al mínimo los criaderos dentro de los hogares y cortar el ciclo de transmisión del dengue.
La AMDC detalló que las intervenciones abarcan colonias como Arturo Quezada, Villa Nueva, Nueva Suyapa, Hato de Enmedio, Nueva Capital y Altos del Paraíso, donde las brigadas recorrieron viviendas, pasajes y áreas verdes.
Los equipos municipales realizaron fumigación también en la San Miguel, San Francisco, barrio Las Crucitas, 3 de Mayo, José Arturo Duarte, Villa Cristina, Las Pavas, Iberia, Bella Vista, Jardines del Carrizal y Los Pinos, entre otras colonias del Distrito Central.
Las cuadrillas también eliminaron criaderos en solares baldíos y espacios públicos que suelen acumular agua debido a la temporada de lluvias y descuido de algunos habitantes.
Williams informó que el comportamiento epidemiológico muestra una tendencia a la baja durante 2025. “A la fecha se registran 3,490 casos de dengue, de los cuales el 90% corresponde a dengue sin signos de alarma”, señaló.
Sin embargo, la comuna reiteró el llamado a la población para mantener limpios los patios, eliminar recipientes que acumulen agua y sumarse a los esfuerzos municipales, ya que la prevención comunitaria sigue siendo la principal herramienta para evitar un repunte de casos.