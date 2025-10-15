  1. Inicio
Fumigan albergue de colonia José Arturo Duarte para evitar casos de dengue

Cinco familias de la colonia José Arturo Duarte permanecen albergadas en el Centro Educativo Básico Alejandro Alvarenga tras la reactivación de una falla geológica provocada por las lluvias.

  • 15 de octubre de 2025 a las 09:08
En la colonia José Arturo Duarte, un total de cinco familias se encuentran albergadas en el Centro Educativo Básico Alejandro Alvarenga, luego de que las lluvias reactivaran una falla geológica. El lugar fue intervenido mediante fumigación para evitar la proliferación de enfermedades.

Foto: EL HERALDO.
El lugar ha tenido que ser fumigado por las autoridades de la Secretaría de Salud para procurar un ambiente saludable para los vecinos albergados.
El centro educativo ha tenido que ser adecuado para recibir a las familias que no tienen a donde ir en medio de la emergencia.

Familias completas, con varios menores de edad, permanecen a la espera de una solución luego de haber perdido su techo.
Doña Juana Flores es una de las capitalinas que perdió su vivienda en la colonia José Arturo Duarte de Comayagüela.

“No he dormido nada porque tengo presente ese momento difícil que viví cuando mi casa colapsó”, recordó la afectada el estresando momento que vivió.

Las condiciones de los alberges, sumado al estancamiento de agua en charcos que se forman por las lluvias, ha obligado a atender algunas necesidades como con fumigaciones y visitas de personal de centro de salud.

