Caos total se vive en varios estados de México ante ola de violencia por muerte de El Mencho

En un segundo video se puede ver cómo en el centro de Jalisco varios carros se consumen en llamas, mientras algunos agentes policiales buscan la manera de mantener el control.

En las redes sociales ya circulan varios videos de lo que está pasando en las calles. En algunos clips se mira a hombres vestidos con ropa negra incendiando vehículos.

Ciudad de México, México.- Un total caos se vive en las calles de varios estados de México tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho , líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN.

Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN.

En las imágenes captadas por los pasajeros se puede ver al personal tratando de ponerlos a salvo de cualquier acción violenta, mientras al fondo se escuchan las sirenas de la policía.

La preocupación y la ansiedad de no saber lo que está pasando ocurrió también en el aeropuerto de Guadalajara, donde -presuntamente- varios sicarios del cartel ingresaron con la idea de secuestrar a las personas en el puerto áereo.

El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste), según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México.

El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.

Las autoridades no han detallado hasta el momento el saldo total de la acción ni si hubo más personas detenidas o abatidas, mientras se mantiene un amplio despliegue de seguridad en la zona.

Oseguera Cervantes, de 56 años y alias El Mencho, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país.

Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

El CJNG es uno de los carteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado.

Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

En imágenes difundidas por medios y redes sociales se observan vehículos incendiados y columnas de humo en Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit (oeste), Aguascalientes (centro) y Tamaulipas (norte), así como negocios quemados en Guanajuato (centro).