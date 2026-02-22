Messi quiere realizar el fichaje del año: La leyenda del Real Madrid que busca el Inter Miami

Inter Miami busca refuerzos de cara a la nueva temporada de la MLS. Se revela la leyenda del Real Madrid que sería compañero de Lionel Messi.
El Inter Miami de Leo Messi comenzó la defensa del título sufriendo una dolorosa caída en campo de Los Angeles FC (3-0), lo que ya generó dudas sobre la dinámica del equipo ante la ausencias de varias figuras.
David Martínez, Denis Bouanga y Nathan Ordaz marcaron los tantos de LAFC, que el pasado martes le dieron una paliza al Real España en Honduras y prácticamente sellaron su boleto a los octavos de la Champions de Concacaf. Heung-min Son fue uno de los anotadores en dicho encuentro.
Debido a la imagen que mostró el Inter Miami en el arranque de la MLS 2026, la directiva liderada por Jorge Mas y David Beckham saben que necesitan fichajes de mayor paso y apuntaron un nombre en específico.
Sin la presencia de Jordi Alba y Sergio Busquets que decidieron retirarse en 2025 tras salir campeones, el equipo rosa dejó al descubierto que necesita reforzar, sobre todo, el centro del campo y van por una leyenda del Real Madrid.
De acuerdo a la información del diario AS, Casemiro tiene decidido no volver a su país cuando termine su vínculo con Manchester United y solo escuchará ofertas de la MLS, Arabia Saudita y, principalmente, de Europa.
El brasileño confirmó en enero que no revorá su contrato y será libre a partir del 1 de julio: "Siempre seré aficionado del Manchester United. Desde el primer día que pisé este hermoso estadio, sentí la pasión de Old Trafford y el amor que ahora comparto con nuestros seguidores por este club especial".
"No es momento de decir adiós. Hay muchos más recuerdos que crear durante los próximos cuatro meses. Todavía tenemos mucho por lo que luchar juntos. Mi enfoque, como siempre, será darlo todo para ayudar a nuestro club a tener éxito", aseguraba el mediocampista.
Tal como sucedió en Porto y Real Madrid, Casemiro dejará una huella imborrable, con el cariño de los hinchas, aunque su ciclo en el United quedará un tanto dañado por los resultados deportivos y las crisis institucionales que vivió la entidad.
La prioridad para el futbolista es mantenerse unos años más en Europa cuando abandone Old Trafford y acabe el Mundial. Pero sabe que tanto la MLS como Arabia pueden darle un contrato potente como el que cobra en Manchester.
En ese contexto, Inter Miami quiere su fichaje. El club de Leo Messi y controlado por Beckham, pretende tener a Casemiro luego de su participación en la Copa del Mundo, momento en el que será agente libre.
De hecho, el citado medio desvela que el brasileño estuvo de vacaciones en Miami y, rompiendo con el plan familiar del viaje, tuvo una reunión con la cúpula dirigencial del Inter para "evaluar las instalaciones y el proyecto deportivo de cara a la próxima temporada".
La particularidad de esta posible operación es que Casemiro es leyenda del Real Madrid y durante muchos años compartió una tensa rivalidad con el astro argentino durante los Clásicos de la liga española.
Las vueltas del fútbol ahora podría unirlos jugando para el mismo equipo, tal como sucedió con el propio Messi y Sergio Ramos cuando fueron compañeros un par de temporadas en el PSG.
Casemiro se consolidó como el eje defensivo del legendario tridente del mediocampo junto a Toni Kroos y Luka Modric en el Real Madrid. Estuvo nueve años en el club y conquistó cinco Champions League, tres Ligas, tres Mundiales de Clubes, entre otros títulos.
El Porto y Sao Paulo también sueñan con una posible vuelta del jugador, pero el Inter Miami ya habría dado el primer paso para incorporarlo después de la cita mundialista.