Olimpia vs Motagua EN VIVO: Hora y canal dónde ver el clásico capitalino HOY ONLINE

Tegucigalpa, Honduras.- Olimpia y Motagua protagonizan esta noche un intenso clásico, uno que promete muchas emociones para seguir escalando en la tabla del Clausura 2026. Los Albos y Azules se vuelven a ver las caras esta noche en el Estadio Nacional. Los dirigidos por Eduardo Espinel quieren lavarse la cara luego de la sorpresiva derrota sufrida en la pasada fecha ante el Victoria. Los actuales bicampeones fueron sorprendidos por la Jaiba con un 2-1, por lo que buscarán regresar a la senda del triunfo.

Luego de la dura eliminación ante el América de México en la Copa de Campeones de la Concacaf, el Olimpia ya pone la mirada en el campeonato local, donde actualmente se encuentra en el quinto puesto con 8 unidades; está a 9 puntos de diferencia del Real España que tiene 17. Pero el panorama no es fácil. Enfrente tienen al Motagua que no ha perdido en los cinco encuentros que ha disputado y, con un partido menos tras su descanso en la primera fecha, se ubica en la segunda posición con 9 unidades, por lo que pretende seguir acortando diferencias con la Máquina en la cima.

El equipo de Javier López disputa su segundo clásico consecutivo, luego de haber igualado 1-1 ante Marathón el pasado domingo 15 de febrero en Tegucigalpa. Ahora, en el mismo escenario se enfrenta al Olimpia en calidad de visitante, siempre con el mismo objetivo, cuidar de su invicto. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE "¿Qué esperamos? Que se vea mucho juego, que se vea mucho tiempo el balón en juego, que los protagonistas principales estén desarrollando el juego que les gusta hacer y que espero que seamos capaces de neutralizar todo el potencial que tiene Olimpia y crear las ocasiones de gol suficientes para poder hacer los goles que necesitemos para ganar el partido", dijo Javier López en la previa. La última vez que Olimpia y Motagua se enfrentaron fue en las triangulares del Apertura 2025, el pasado 20 de diciembre. Ahí, quedaron igualados 1-1 por la jornada 4, en un duelo que terminó amargando la clasificación de los Albos con juegos pendientes.

Hora y canal dónde ver clásico capitalino