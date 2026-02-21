  1. Inicio
Javier López quiere liquidar a Espinel: El 11 titular de Motagua para el clásico ante Olimpia

El compromiso se jugará en el estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 16:05
Motagua y Olimpia disputarán este domingo una nueva edición del clásico nacional. Javier López no quiere sorpresas y este el 111 titular que enviará ante el actual campeón.

Fotos: Motagua.
PORTERO - Luis Ortiz le ha dado mucha seguridad al Ciclón Azul bajo los 3 palos y es titular inamovible para el clásico ante Olimpia.

LATERAL DERECHO - Cristopher Meléndez es uno de los jugadores intensos en la marca y estará cerrando espacios por banda para controlar a los extremos veloces del equipo Merengue.
DEFENSA - Luis Vega es el central de liderazgo y buen juego aéreo. Estará encargado de ordena la línea y frenar a los potentes atacantes del Olimpia.

DEFENSA - Giancarlo Sacaza será el encargado de hacer pareja y acompañar a Vega en la labor defensiva del Mimado.

LATERAL IZQUIERDO - Marcelo Santos estará tirado al costado y muy atento a las transiciones rápidas de los volantes Melenudos.
VOLANTE - Óscar Padilla Discua ha demostrado una gran recuperación de balones en el arranque de torneo. Además ha goleado y eso lo pone como uno de los fijos en el esquema de Javier López.

VOLANTE - José Alejandro Reyes apoyó mucho en recuperación ante Marathón y también pisó constantemente el área rival. Estará mañana ante su exequipo.

VOLANTE - Aunque sufrió un grave accidente entre semana, parece que el habilidoso mediocampista Rodrigo “Droopy” Gómez está listo para enfrentar a Olimpia y será el encargado de generar ataque en la medular del Ciclón Azul.

VOLANTE - Jefryn Macías aporta velocidad y desequilibrio. Estará mañana en el clásico nacional.

DELANTERO - Romario da Silva ha demostrado buen nivel en el ataque y mañana intentará perforar el marco de Menjívar.

DELANTERO - Rodrigo De Oliveira es otro de los hombres de confianza en el Motagua y estará ante el actual campeón nacional.

OPCIONES - Luis Santamaría es una opción para la segunda mitad.

OPCIONES - Jorge Serrano también podría entrar de revulsivo en la segunda parte del clásico.
OPCIONES - Carlos "Zapatilla" Mejía es otro de los habilidosos futbolistas que podría resolverle el partido a Javier López.

OPCIONES - Clever Portillo podría ingresar de cambio en el clásico.

