Freedom Park: Fecha de inauguración del nuevo estadio del Inter Miami ¡Ya casi!

El Inter Miami de David Beckham está a punto de abrir las puertas al público de lo que será su nuevo estadio, el Freedom Park, casa del Inter Miami de la MLS
La inauguración del estadio del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos está muy cerca, según los informes del mismo club.
Miami Freedom Park será la nueva casa de las 'garzas' que comanda el técnico argentino Javier Mascherano y quienes son los campeones defensores en la MLS.
El Miami Freedom Park, el nuevo estadio del Inter Miami abrirá oficialmente esta temporada.
La obra ya va tomando forma, se han podido ver que la estructura ya está levantada, una gran parte de butacas se han instalado y el diseño ya se está completando.
El estadio está ubicado en una zona estratégica de Miami, muy cerca del Aeropuerto Internacional, lo que facilitará la conectividad para aficionados locales y visitantes.
El Miami Freedom Park tendrá una capacidad para 25 mil espectadores y el estadio será completamente techado
Además de lo interno, en la cercanía de mismo habrá un estacionamiento de cinco mil espacios para la gran cantidad de aficionados que lleguen a los partidos del Inter Miami.
El Inter Miami jugará sus 17 partidos de local en este nuevo escenario deportivo que será la casa del equipo de David Beckham.
Se espera que el nuevo estadio del Inter Miami, el Miami Freedom Park, esté listo para el 4 de abril cuando 'Las Garzas' reciban al Austin por la sexta fecha de esta temporada de la MLS.
El Inter Miami jugará todas estas jornadas anteriores como visitante para que su primer compromiso sea en lo que será su nueva casa.
El Miami Freedom Park reemplazará al Chase Stadium de Fort Lauderdale, que sirvió como sede temporal desde 2020.