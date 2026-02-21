El espectacular salto de Kaila Kuhn en la final de esquí acrobático

Estados Unidos ganó este sábado la medalla de oro en la final de esquí acrobático por equipos mixtos de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), por lo que revalidó el primer puesto conseguido hace cuatro años en Pekín.
El equipo estadounidense comenzó con una medalla de oro récord, gracias a la impresionante actuación en saltos aéreos mixtos de Kaila Kuhn, Connor Curran y Chris Lillis. Los estadounidenses ahora suman 11 oros en Italia, su mayor cantidad en unos Juegos de Invierno.
Junto a sus compañeros de equipo, Connor Curran y Christopher Lillis, consiguió una puntuación global de 325,35 puntos
