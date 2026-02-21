  1. Inicio
El espectacular salto de Kaila Kuhn en la final de esquí acrobático

El equipo formado por Kaila Kuhn, Connor Curran y Christopher Lillis logró 325.35 puntos en la pista de Livigno y revalidó el título conseguido en Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022.

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 14:32
1 de 12

Estados Unidos ganó este sábado la medalla de oro en la final de esquí acrobático por equipos mixtos de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), por lo que revalidó el primer puesto conseguido hace cuatro años en Pekín.

Foto: EFE.
2 de 12

El equipo estadounidense comenzó con una medalla de oro récord, gracias a la impresionante actuación en saltos aéreos mixtos de Kaila Kuhn, Connor Curran y Chris Lillis. Los estadounidenses ahora suman 11 oros en Italia, su mayor cantidad en unos Juegos de Invierno.
3 de 12

Los estadounidenses ahora suman 11 oros en Italia, su mayor cantidad en unos Juegos de Invierno.
4 de 12

Los saltos aéreos mixtos de Kaila Kuhn quedaron inmortalizados mediante varias capturas fotográficas.
5 de 12

La atleta se lució en el manto de nieve, volando por los aires y realizando un impecable aterrizaje.
6 de 12

El vuelo de Kaila fue registrado por drones que captaron su trayectora en el aire.
7 de 12

Junto a sus compañeros de equipo, Connor Curran y Christopher Lillis, consiguió una puntuación global de 325,35 puntos
8 de 12

El equipo fue ampliamente aplaudido por su actuación en la competencia.
9 de 12

Una de las imágenes más impresionantes de la atleta volando por encima de estos dos participantes.

10 de 12

Connor Curran, Christopher Lillis y Kaila Kuhn consiguieron una puntuación global de 325,35 puntos.

11 de 12

Las imágenes han acaparado la atención de las redes sociales.
12 de 12

Las acrobacias del equipo fueron registradas en imágenes que captaron impresionantes tomas.
