Tristeza de Mbappé y Vinícius: Así sufrió la derrota el Real Madrid ante Osasuna

Real Madrid se vio sorprendido en su visita al Osasuna en el estadio El Sadar en Pamplona y se regresó con una derrota. El equipo de Álvaro Arbeloa no pudo y ahora puede perder el liderato.
El Real Madrid perdió 2-1 ante el Osasuna. Ante Budimir y Raúl García de Haro se encargaron de darle el triunfo a los Rojillos
Los jugadores se fueron a la carga en los últimos minutos sobre el árbitro Alejandro Quintero, quien primero había anulado el gol del triunfo del Osasuna, pero luego el VAR le anunció que se había equivocado.
Aurélien Tchouaméni y Kylian Mbappé no se lo podían creeer ya que se les iba de sus manos el liderato de LaLiga Española.
Real Madrid le costó empatarle al Osasuna pero minutos después el equipo local se volvió a poner arriba en el marcador.
David Alaba apareció en la defensa del Real Madrid pero no hizo lo suficiente para evitar la derrota del equipo que comanda Álvaro Arbeloa.
Vinícius Jr anotó el gol del Real Madrid en Pamplona, también fue amonestado. Andaban muy molestos.
El brasileño reclamaba al árbitro, desaprobaba toda decisión del central.
Al final los reclamos no bastaron, el Osasuna fue más efectivo y eso pasó factura contra los de Arbeloa que perdieron el juego en El Sadar
Vinícius Jr pidió penal, el cual no fue sancionado por el árbitro Quintero González. No existió ninguna falta.
Ni la experiencia de Dani Carvajal bastó para que el Real Madrid saliera con un resultado positivo de El Sadar.
Al final el Real Madrid perdió 2-1 ante Osasuna, se queda con 60 puntos y si el Barcelona derrota a Levante le pasaría y le quitaría el liderato.