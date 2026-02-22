Activan "código rojo" en Jalisco ante violencia tras muerte de El Mencho, líder del CJNG

Carros incendiados y caos generalizado se vive en Jalisco durante un operativo en el que falleció el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, alias El Mencho. Aquí todos los detalles.
Lemus señaló que ordenó activar el "código rojo" para "inhibir actos contra la población", y que se ha instalado una Mesa de Seguridad, que sesionará de manera permanente, en coordinación con fuerzas federales ante el operativo que llevan a cabo.
En varios puntos de Jalisco, medios locales reportaron vehículos incendiados y bloqueos de carreteras, principalmente en la región sur del estado, tras el operativo en el municipio de Tapalpa.
En imágenes difundidas por medios y redes sociales, se observan vehículos en llamas atravesados sobre carreteras y columnas de humo visibles a varios metros de distancia.
En Michoacán, autoridades reportaron incidentes similares, con bloqueos y quema de vehículos en algunas vialidades.
Esta reacción fue derivada de "labores para la captura de objetivos criminales", apuntó la autoridad, sin dar más detalles.
El líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en el estado de Jalisco (oeste), según confirmaron a EFE este domingo fuentes del Gobierno de México.
El operativo se llevó a cabo en el municipio de Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, y derivó en enfrentamientos armados en la región.
Las autoridades no han detallado hasta el momento el saldo total de la acción ni si hubo más personas detenidas o abatidas, mientras se mantiene un amplio despliegue de seguridad en la zona.
Oseguera Cervantes, de 56 años y alias El Mencho, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.