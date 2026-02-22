Salvadoreña es asesinada en Guatemala tras viajar para celebrar el 14 de febrero

Una joven salvadoreña de 25 años fue asesinada en Guatemala luego de haber viajado a ese país para reunirse con una persona el pasado 14 de febrero. El cuerpo fue localizado con múltiples heridas de bala en el Anillo Periférico, zona 11 de la capital guatemalteca.
La víctima fue identificada como Blanca Saraí Palacios Reyes, originaria de San Ignacio, Chalatenango, en El Salvador.
Según reportes de medios guatemaltecos, la joven había llegado el sábado 14 de febrero a Guatemala para encontrarse con una persona con la que presuntamente mantenía una relación.
De acuerdo con la información preliminar, Palacios Reyes fue vista en compañía de un joven a bordo de un vehículo.
Posteriormente, sus familiares perdieron comunicación con ella, por lo que las autoridades activaron la Alerta Isabel Claudina, mecanismo implementado en Guatemala para la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas.
La noche del 14 de febrero, el Cuerpo Voluntario de Bomberos informó sobre el hallazgo de una mujer con múltiples heridas de bala en el Anillo Periférico y 23 calle, zona 11.
“Se evaluaron signos vitales a una mujer de aproximadamente 25 años quien presentaba múltiples heridas de bala, y ya se encontraba fallecida en el lugar. Se informó a PNC para los trámites correspondientes”, detallaron a través de su cuenta oficial en la red social X.
El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde permaneció hasta su identificación oficial. Según la cuenta @desaparecidossv en X, el 20 de febrero los familiares realizaron el reconocimiento del cadáver.
Las autoridades guatemaltecas continúan con las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar responsabilidades.
Hasta el momento se desconoce la identidad de la presunta pareja de la joven.