Disturbios en Barcelona: encuentro de “therians” termina con detenidos

Una concentración convocada a través de redes sociales por jóvenes que se identifican como “therians” terminó en disturbios la noche del sábado en Barcelona, España, y dejó cinco personas detenidas por presuntos delitos de desorden público.
El encuentro fue programado en las inmediaciones del Arco del Triunfo, donde desde horas de la tarde comenzaron a reunirse cientos de personas.
Aunque inicialmente la convocatoria transcurrió sin incidentes, hacia las 9:00 p.m. la situación se tornó tensa cuando se registraron empujones, lanzamiento de objetos y daños a mobiliario urbano.
Ante los altercados, intervinieron agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana de Barcelona, quienes dispersaron a los concentrados y efectuar las detenciones.
Según datos actualizados, la policía catalana arrestó a tres menores de edad —tres chicas— acusadas de desórdenes públicos, mientras que la Guardia Urbana detuvo a otras dos personas.
Reportes iniciales indicaban cinco detenciones vinculadas a la alteración del orden público.
De acuerdo con fuentes oficiales, al lugar acudieron no solo seguidores del movimiento, sino también numerosos jóvenes atraídos por la expectativa generada en internet.
Se estima que hasta 3,000 curiosos llegaron a la zona con la intención de observar y grabar el encuentro, lo que complicó el control del espacio público.
Las autoridades informaron que no se registraron heridos de gravedad durante los incidentes, aunque sí momentos de confrontación entre grupos de jóvenes y los agentes desplegados.
El fenómeno de los “therians” ha ganado visibilidad en redes sociales, donde sus seguidores comparten videos caracterizados con máscaras o accesorios que representan animales, imitando sus movimientos y sonidos.
En esta ocasión, la convocatoria en Barcelona derivó en una intervención policial para restablecer el orden en el sector.
Los "therian" no se consideran animales como tal, pero aseguran que sienten una conexión profunda con ellos en un plano espiritual.