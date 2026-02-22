  1. Inicio
Disturbios en Barcelona: encuentro de “therians” termina con detenidos

Aunque el encuentro inició sin incidentes, hacia las 9:00 p.m. se registraron empujones, lanzamiento de objetos y daños a mobiliario urbano

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 10:59
Disturbios en Barcelona: encuentro de “therians” termina con detenidos
Una concentración convocada a través de redes sociales por jóvenes que se identifican como “therians” terminó en disturbios la noche del sábado en Barcelona, España, y dejó cinco personas detenidas por presuntos delitos de desorden público.

 Foto: Redes sociales
El encuentro fue programado en las inmediaciones del Arco del Triunfo, donde desde horas de la tarde comenzaron a reunirse cientos de personas.

Foto: Redes sociales
Aunque inicialmente la convocatoria transcurrió sin incidentes, hacia las 9:00 p.m. la situación se tornó tensa cuando se registraron empujones, lanzamiento de objetos y daños a mobiliario urbano.

 Foto: Redes sociales
Ante los altercados, intervinieron agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Guardia Urbana de Barcelona, quienes dispersaron a los concentrados y efectuar las detenciones.

 Foto: Redes sociales
Según datos actualizados, la policía catalana arrestó a tres menores de edad —tres chicas— acusadas de desórdenes públicos, mientras que la Guardia Urbana detuvo a otras dos personas.

Foto: Redes sociales
Reportes iniciales indicaban cinco detenciones vinculadas a la alteración del orden público.

 Foto: Redes sociales
De acuerdo con fuentes oficiales, al lugar acudieron no solo seguidores del movimiento, sino también numerosos jóvenes atraídos por la expectativa generada en internet.

Foto: Redes sociales
Se estima que hasta 3,000 curiosos llegaron a la zona con la intención de observar y grabar el encuentro, lo que complicó el control del espacio público.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades informaron que no se registraron heridos de gravedad durante los incidentes, aunque sí momentos de confrontación entre grupos de jóvenes y los agentes desplegados.

 Foto: Redes sociales
El fenómeno de los “therians” ha ganado visibilidad en redes sociales, donde sus seguidores comparten videos caracterizados con máscaras o accesorios que representan animales, imitando sus movimientos y sonidos.

Foto: Redes sociales
En esta ocasión, la convocatoria en Barcelona derivó en una intervención policial para restablecer el orden en el sector.

 Foto: Redes sociales
Los "therian" no se consideran animales como tal, pero aseguran que sienten una conexión profunda con ellos en un plano espiritual.

 Foto: Redes sociales
