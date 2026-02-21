Hombre ató y golpeó a niña de 3 años hasta matarla en Florida; era hija de su pareja

Un hombre de 32 años, identificado como Jeroen Jarrel Coombs, fue arrestado por las autoridades estadounidenses por el asesinato de una niña de tan solo tres años de edad, a quién golpeó hasta la muerte el pasado jueves 19 de febrero, en Citra, Florida. ¿Cómo ocurrió el crimen? A continuación los detalles del terrible caso.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la pequeña víctima fue identificada como Paisley Brown, de tres añitos, hija de la pareja del homicida.
El incidente se registró en una vivienda en el condado de Marion al filo del mediodía. Los agentes policiales arribaron al lugar tras un llamado de emergencia. Un testigo indicó a los oficiales que el presunto agresor, Jeroen Jarrel Coombs, había sido visto golpeando a la pequeña.
Según la Oficina del Sheriff, Coombs fue detenido cuando intentaba salir de la vivienda. Posteriormente, fue llevado a interrogatorio, en el que inicialmente negó las acusaciones, alegando que "la niña parecía letárgica al despertar".
Sin embargo, ante las evidencias y testimonios, el acusado no tuvo más remedio que admitir que había matado a la menor. Confesó que ató a la pequeña Paisley con una corbata de bata y cinta de pintor.
El sospechoso confesó que, tras dejar a la niña atada, la dejó caer al suelo y la golpeó varias veces, lo que causó que luchara por respirar. También admitió que la golpeó repetidamente, llegando a decir que "llegó demasiado lejos".
Las llamadas y testimonios indicaron que Coombs esperó unos 40 minutos antes de llamar al 911, alegando que tenía miedo y que no sabía cómo reaccionar ante la gravedad de la situación.
Paisley fue trasladada de inmediato a un hospital, pero lamentablemente murió a causa de las heridas. La autopsia confirmó que las lesiones fueron fatales, y los investigadores apuntan a un acto de violencia deliberada
La madre de la niña, Jennifer Kendrick, se enteró de la tragedia cuando llegó a casa y encontró a su hija sin fuerzas, gritando que "mi bebé se ha ido".
Coombs, con antecedentes penales por agresión y violencia doméstica, permanece en la cárcel del condado de Marion sin derecho a fianza, mientras las autoridades continúan investigando y preparando posibles cargos adicionales.
El caso ha causado conmoción en la comunidad. Vecinos y usuarios en redes sociales cuestionan a la madre de la pequeña Paisley, a quien señalan de "negligente" por dejar a su hija con un hombre que tiene antecedentes de violencia.
"Mamá lamenta mucho haberte decepcionado. Haré justicia por ti", escribió la madre de Paisley en sus redes sociales. La conmoción en la comunidad es notable, ya que se ha sumado a los llamados de justicia tras la terrible muerte de la menor.