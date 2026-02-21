Hombre ató y golpeó a niña de 3 años hasta matarla en Florida; era hija de su pareja

Un hombre de 32 años, identificado como Jeroen Jarrel Coombs, fue arrestado por las autoridades estadounidenses por el asesinato de una niña de tan solo tres años de edad, a quién golpeó hasta la muerte el pasado jueves 19 de febrero, en Citra, Florida. ¿Cómo ocurrió el crimen? A continuación los detalles del terrible caso.