Carl Grillmair, el genio de la NASA que halló agua en el espacio; fue asesinado

El mundo de la ciencia está de luto. Carl Grillmair, pilar de la NASA y cazador de exoplanetas, fue acribillado en la puerta de su casa en California

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 16:35
La comunidad científica se encuentra consternada tras confirmarse el asesinato de Carl J. Grillmair, el brillante astrofísico de 67 años, cuyo trabajo permitió a la humanidad confirmar la existencia de agua en otros planetas. El científico fue atacado a balazos en el porche de su propia residencia, en el sur de California. ¿Qué se sabe del crimen? Esto se sabe.

Foto: redes sociales
De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, Grillmair falleció a causa de una herida de bala en el torso. El violento hecho ocurrió recientemente alrededor de las 6:10 de la mañana.

Foto: redes sociales
Por el crimen fue detenido un hombre identificado como Freddy Snyder, un hombre de 29 años. Además del homicidio, Snyder enfrenta cargos por robo de auto y allanamiento de morada en primer grado, delitos presuntamente ocurridos el pasado 28 de diciembre.

 Foto: redes sociales
Hasta el momento, las autoridades no han podido confirmar si existía algún vínculo previo entre el agresor y la víctima.

 Foto: redes sociales
Grillmair no era un científico más; era una figura institucional en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Durante décadas, su labor fue fundamental para desentrañar los misterios de la Vía Láctea, analizando corrientes estelares y restos de galaxias enanas que ayudaron a comprender cómo se formó nuestro hogar galáctico.

 Foto: redes sociales
Su mayor hito, y por el cual será recordado en los libros de astronomía, fue un artículo publicado en 2007. En dicha investigación, Grillmair y su equipo documentaron la presencia de agua en un planeta ubicado fuera del sistema solar, un hallazgo que cambió para siempre la búsqueda de vida en otros mundos.

 Foto: redes sociales
Además de su labor en la NASA, un portavoz de Caltech confirmó que la víctima se desempeñaba como científico investigador en el Centro de Análisis y Procesamiento de Infrarrojos del instituto. Su capacidad para interpretar la dinámica de las estrellas permitía visualizar la estructura invisible del espacio-tiempo.

 Foto: redes sociales
El impacto de su partida ha calado hondo entre sus colaboradores más cercanos. El científico Fajardo-Acosta, colega y amigo íntimo de Grillmair, describió al fallecido como un mentor irremplazable. En declaraciones para KTLA, manifestó que la pérdida para la ciencia es profunda y difícil de cuantificar.

 Foto: redes sociales
"Fue un gran amigo y lo extrañaremos mucho", expresó Fajardo-Acosta con pesar. El perfil de Grillmair destacaba por su habilidad para identificar cúmulos globulares desintegrados, rastros que servían como "fósiles" espaciales para reconstruir la evolución de la galaxia.

 Foto: redes sociales
Su agudeza visual y analítica era considerada una herramienta única en el análisis astronómico de alta precisión. Mientras el proceso judicial contra Freddy Snyder avanza, la NASA y el Caltech rinden tributo a un hombre que dedicó su vida a investigar el espacio.

Foto: redes sociales
El motivo del ataque sigue siendo una incógnita que la policía intenta resolver mediante el análisis de los antecedentes del detenido.

 Foto: redes sociales
Por ahora, la justicia californiana mantiene al sospechoso bajo custodia mientras se programa una audiencia inicial.

 Foto: redes sociales
