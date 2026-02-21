Carl Grillmair, el genio de la NASA que halló agua en el espacio; fue asesinado

La comunidad científica se encuentra consternada tras confirmarse el asesinato de Carl J. Grillmair, el brillante astrofísico de 67 años, cuyo trabajo permitió a la humanidad confirmar la existencia de agua en otros planetas. El científico fue atacado a balazos en el porche de su propia residencia, en el sur de California. ¿Qué se sabe del crimen? Esto se sabe.
De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, Grillmair falleció a causa de una herida de bala en el torso. El violento hecho ocurrió recientemente alrededor de las 6:10 de la mañana.
Por el crimen fue detenido un hombre identificado como Freddy Snyder, un hombre de 29 años. Además del homicidio, Snyder enfrenta cargos por robo de auto y allanamiento de morada en primer grado, delitos presuntamente ocurridos el pasado 28 de diciembre.
Hasta el momento, las autoridades no han podido confirmar si existía algún vínculo previo entre el agresor y la víctima.
Grillmair no era un científico más; era una figura institucional en el Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Durante décadas, su labor fue fundamental para desentrañar los misterios de la Vía Láctea, analizando corrientes estelares y restos de galaxias enanas que ayudaron a comprender cómo se formó nuestro hogar galáctico.
Su mayor hito, y por el cual será recordado en los libros de astronomía, fue un artículo publicado en 2007. En dicha investigación, Grillmair y su equipo documentaron la presencia de agua en un planeta ubicado fuera del sistema solar, un hallazgo que cambió para siempre la búsqueda de vida en otros mundos.
Además de su labor en la NASA, un portavoz de Caltech confirmó que la víctima se desempeñaba como científico investigador en el Centro de Análisis y Procesamiento de Infrarrojos del instituto. Su capacidad para interpretar la dinámica de las estrellas permitía visualizar la estructura invisible del espacio-tiempo.
El impacto de su partida ha calado hondo entre sus colaboradores más cercanos. El científico Fajardo-Acosta, colega y amigo íntimo de Grillmair, describió al fallecido como un mentor irremplazable. En declaraciones para KTLA, manifestó que la pérdida para la ciencia es profunda y difícil de cuantificar.
"Fue un gran amigo y lo extrañaremos mucho", expresó Fajardo-Acosta con pesar. El perfil de Grillmair destacaba por su habilidad para identificar cúmulos globulares desintegrados, rastros que servían como "fósiles" espaciales para reconstruir la evolución de la galaxia.
Su agudeza visual y analítica era considerada una herramienta única en el análisis astronómico de alta precisión. Mientras el proceso judicial contra Freddy Snyder avanza, la NASA y el Caltech rinden tributo a un hombre que dedicó su vida a investigar el espacio.
El motivo del ataque sigue siendo una incógnita que la policía intenta resolver mediante el análisis de los antecedentes del detenido.
Por ahora, la justicia californiana mantiene al sospechoso bajo custodia mientras se programa una audiencia inicial.