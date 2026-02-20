  1. Inicio
Real España vs UPN EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido EN DIRECTO y alineaciones

El Real España con un golazo de Jhow Benavídez, un cabezazo de Eddie Hernández y una joya de Nixon Cruz está derrotando a los Lobos de la UPNFM

  • Actualizado: 20 de febrero de 2026 a las 18:39

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España de Jeaustin Campos está derrotando 3-0 a los Lobos de la UPNFM en el estadio Morazán por la jornada siete del torneo Clausura de la Liga Nacional.

El equipo de Jeaustin Campos llega de ser goleado por Los Ángeles FC en la Copa de Campeones de la Concacaf el pasado martes.

Alineaciones

REAL ESPAÑA: 23- Pipo López; 21- Edson Palacios, 4- Juan Manuel Capeluto, 6- Devron García, 5- Franklin Flores; 44- Anfronit Tatum, 36- Roberto Osorto, 10- Jhow Benavídez, 12- Nixon Cruz, 18- Darixon Vuelto; 11- Eddie Hernández.

LOBOS UPN: 1- Celio Valladares; 46- Janiel Ruiz, 2- Luis López, 5- Aaron Zúniga, 3- Geremy Rodas, 16- Édgar Vásquez; 8- Jonathan Núñez, 30- Leonardo Herrlein, 20- Eliú López; 27- Kilmar Peña y 9- Jairo Róchez.

Hora y canal dónde ver partido

Hora: 7:00 PM
Canal: Deportes TVC

