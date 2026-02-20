"Son todo para mí", las últimas palabras de Eric Dane para sus dos hijas

Tegucigalpa, Honduras. El último pensamiento del actor Eric Dane antes de partir de este mundo, fue para sus dos hijas Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 14 años. Unos meses antes de su muerte, ocurrida este jueves, el actor de 53 años grabó una entrevista para Netflix en la que dejó un mensaje personal dirigido a sus pequeñas. "Son mi corazón, son mi todo", dijo Dane en sus palabras finales de la entrevista como parte del documental Famous Last Words, que ofrece una mirada íntima a las reflexiones finales del artista.

Se trata de un corto de 50 minutos que fue grabado en secreto a solo unos meses de hacer público un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).con el acuerdo de que se publicaría únicamente de manera póstuma.

La grabación fue realizada por Brad Falchuk, esposo de Gwyneth Paltrow y en ella Dane se dirige a sus hijas con palabras pensadas especialmente para ellas.

El contenido del mensaje

"Billie y Georgia, estas palabras son para ustedes", comenzó la estrella. "Lo intenté. Tropecé a veces, pero lo intenté. En general, nos divertimos mucho, ¿verdad?", dijo en el video, cuyo contenido es replicado por varios medios como la revista People e Infobae. Recordó en ese mensaje momentos con las pequeñas, fruto de su relación con su ex Rebecca Gayheart, como uno en la playa. "Esos días, con juego de palabras intencionado, fueron el paraíso", dijo.

Dane afirmó al final de la entrevista que quería impartir cuatro consejos finales que había aprendido de su enfermedad: "Primero, vive ahora, en el presente. Es difícil, pero aprendí a hacerlo". "Durante años, me perdía mentalmente, perdido en mi cabeza por largos períodos de tiempo, sumido en la preocupación y la autocompasión, la vergüenza y la duda. Repetía decisiones, me cuestionaba a mí mismo. 'No debería haber hecho esto. Nunca debería haber hecho aquello.' No más". La segunda: "Enamórate. No necesariamente de una persona, aunque también lo recomiendo. Pero enamórate de algo", dijo Dane. "Encuentra tu pasión, tu alegría. Encuentra lo que te hace querer levantarte por la mañana".