"Estaba postrado en cama": Patrick Dempsey sobre últimos días de Eric Dane

Tegucigalpa, Honduras.- El actor Patrick Dempsey, consternado por la partida de su excompañero de Grey’s Anatomy, Eric Dane, lo describió como un hombre valiente que luchó con todas sus fuerzas contra a esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad de la que fue diagnosticado en abril de 2025. En una entrevista en The Chris Evans Breakfast Show, Dempsey dedicó un emotivo homenaje a su compañero y amigo a quien definió como “el hombre más divertido” y narró como su su salud se deterioró rápidamente, llegando incluso a perder su capacidad de hablar.

El actor dijo consternado que no podía describir la tristeza que le causó enterarse del deceso de su amigo Eric Dane. "Me siento muy triste por sus hijos", dijo. "Me escribía con él, nos enviábamos mensajes de texto, así que hablé con él hace una semana y unos amigos fueron a verlo y estaba empezando a perder el habla", explicó Dempsey en el programa este viernes. Visiblemente conmocionado por la noticia, el actor ha indicó que quiere recordar a Dane con la "alegría" que fue trabajar con él durante años y no con el recuerdo de cómo fueron sus últimos en los que su salud se fue deteriorando poco a poco.

Cómo fueron los últimos días de Eric

"Estaba postrado en cama y le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se deterioraba rápidamente", confesó con tristeza Patrick Dempsey de 60 años, reconocido entre otros papeles por interpretar al neurocirujano Derek Shepherd en la serie "Grey´s Anatomy" por el que fue nominado al Emmy. Además, recordó que Eric “era un hombre divertidísimo. Era un placer trabajar con él. Nos entendimos al instante”.

Y con una sonrisa trajo a la memoria durante la entrevista la icónica primera escena de Dane en la serie, cuando su personaje aparecía saliendo del baño con una toalla. Una presentación que marcó el inicio entre los seguidores de la serie del fenómeno “McSteamy”. Dane anunció su padecimiento el 10 de abril de 2025 y menos de un año después, su familia confirmaba su fallecimiento en un comunicado difundido por varios medios. "Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo", detalla el comunicado de la familia.