¿De qué murió Eric Dane, el doctor Mark “McSteamy” Sloan en Grey's Anatomy?

Eric Dane era un actor estadounidense nacido en San Francisco, California, en 1972, conocido mundialmente por interpretar al carismático Dr. Mark “McSteamy” Sloan en la serie Grey’s Anatomy. Sus familiares anunciaron su muerte este jueves. ¿De qué murió? Aquí los datalles:
El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en la serie televisiva ‘Grey’s Anatomy’, murió este jueves a los 53 años, informaron sus familiares.
Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado en el que señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra una enfermedad, según la misma fuente.
El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como "McSteamy", en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.
Dane falleció casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa.
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva que afecta las neuronas motoras y deteriora de manera irreversible el control muscular.
La ELA —también conocida como enfermedad de Lou Gehrig— no tiene cura y con el tiempo provoca pérdida de movilidad, problemas para hablar, tragar y respirar.
Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.
Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie ‘The Last Ship’, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en ‘Euphoria’, en la que interpretó a Cal Jacobs.
En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.