¿De qué murió Eric Dane, el doctor Mark “McSteamy” Sloan en Grey's Anatomy?

Recordado por sus icónicos y carismáticos personajes en Euphoria y Grey's Anatomy, Eric Dane deja hoy de luto al mundo del espectáculo, tras confirmarse su muerte

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 21:32
Eric Dane era un actor estadounidense nacido en San Francisco, California, en 1972, conocido mundialmente por interpretar al carismático Dr. Mark “McSteamy” Sloan en la serie Grey’s Anatomy. Sus familiares anunciaron su muerte este jueves. ¿De qué murió? Aquí los datalles:

 Foto: @EricDane
El actor estadounidense Eric Dane, reconocido por participar en la serie televisiva ‘Grey’s Anatomy’, murió este jueves a los 53 años, informaron sus familiares.

 Foto: @EricDane
Su familia confirmó el deceso a través de un comunicado en el que señaló que el actor murió rodeado de sus seres queridos tras "una valiente batalla" contra una enfermedad, según la misma fuente.

 Foto: @EricDane
El intérprete alcanzó fama internacional por su papel del doctor Mark Sloan, conocido como "McSteamy", en Grey’s Anatomy, donde se convirtió en uno de los personajes más populares del drama médico producido por la cadena ABC.

 Foto: @EricDane
Dane falleció casi un año después de haber hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad neurodegenerativa.

 Foto: EFE
La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad progresiva que afecta las neuronas motoras y deteriora de manera irreversible el control muscular.

 Foto: EFE
La ELA —también conocida como enfermedad de Lou Gehrig— no tiene cura y con el tiempo provoca pérdida de movilidad, problemas para hablar, tragar y respirar.

 Foto: @EricDane
Su participación en la serie consolidó su carrera en la televisión estadounidense y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles del formato en la década de 2000.

 Foto: @EricDane
Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones televisivas de alto perfil, como la serie ‘The Last Ship’, donde asumió un rol protagónico, y más recientemente en ‘Euphoria’, en la que interpretó a Cal Jacobs.

 Foto: @EricDane
En los últimos meses, el actor había mostrado un visible deterioro físico, aunque mantuvo mensajes de fortaleza y apoyo a la investigación sobre la ELA hasta sus últimas apariciones públicas.

 Foto: @EricDane
