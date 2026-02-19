Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026

La gala de Premio Lo Nuestro estuvo marcada por una seguidilla de presentaciones que mantuvieron al público de pie durante gran parte de la noche, con un desfile de estrellas que interpretaron distintos temas.
Uno de los primeros en encender el escenario fue Carín León, quien llevó su característico sonido regional mexicano a la ceremonia.
El sonorense apostó por un repertorio de éxitos que conectó de inmediato con el público, acompañado de una banda en vivo que reforzó la energía de su presentación.
La dominicana Tokischa aportó una de las actuaciones más comentadas de la velada.
Con una propuesta cargada de energía urbana, puso a vibrar el recinto y generó múltiples reacciones entre los asistentes.
Su puesta en escena, acompañada de un cuerpo de baile dinámico y una estética provocadora, reafirmó su estilo disruptivo dentro del género.
Uno de los momentos más celebrados llegó con la colaboración entre Maluma y Kany García, quienes unieron sus voces en una interpretación que mezcló romanticismo y fuerza vocal. La química entre ambos artistas fue evidente y generó una de las mayores ovaciones de la noche.
El público acompañó la presentación con luces de celulares y aplausos, convirtiendo el dueto en uno de los puntos más emotivos de la gala.
Por su parte, Gloria Trevi ofreció uno de los shows más teatrales de la noche. Fiel a su estilo, combinó coreografía, dramatismo y un mensaje de empoderamiento que desató ovaciones entre los invitados.
La intérprete mexicana repasó varios de sus himnos más conocidos, provocando que tanto artistas como fanáticos se levantaran de sus asientos para cantar y bailar junto a ella.
La energía volvió a elevarse con la aparición de Marc Anthony junto a Nathy Peluso, quienes ofrecieron una actuación cargada de ritmo y potencia escénica.
La combinación de la experiencia salsera de Marc Anthony con la versatilidad de Nathy Peluso dio como resultado un número vibrante y lleno de alegria.
El turno de Carlos Vives trajo un cambio de atmósfera con el sabor caribeño que lo caracteriza. Su presentación estuvo marcada por ritmos vallenatos que llenaron el escenario de color y alegría.
El colombiano logró que el público se sumara con palmas y coros, en un momento que destacó por su calidez y por el vínculo que mantiene con la audiencia latina.