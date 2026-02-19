  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026

Las presentaciones de Carín León, Gloria Trevi, Carlos Vives, Tokischa, así como los duetos de Maluma con Kany García, encendieron el escenario de Premio Lo Nuestro 2026

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 21:27
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
1 de 14

La gala de Premio Lo Nuestro estuvo marcada por una seguidilla de presentaciones que mantuvieron al público de pie durante gran parte de la noche, con un desfile de estrellas que interpretaron distintos temas.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
2 de 14

Uno de los primeros en encender el escenario fue Carín León, quien llevó su característico sonido regional mexicano a la ceremonia.

Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
3 de 14

El sonorense apostó por un repertorio de éxitos que conectó de inmediato con el público, acompañado de una banda en vivo que reforzó la energía de su presentación.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
4 de 14

La dominicana Tokischa aportó una de las actuaciones más comentadas de la velada.

Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
5 de 14

Con una propuesta cargada de energía urbana, puso a vibrar el recinto y generó múltiples reacciones entre los asistentes.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
6 de 14

Su puesta en escena, acompañada de un cuerpo de baile dinámico y una estética provocadora, reafirmó su estilo disruptivo dentro del género.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
7 de 14

Uno de los momentos más celebrados llegó con la colaboración entre Maluma y Kany García, quienes unieron sus voces en una interpretación que mezcló romanticismo y fuerza vocal. La química entre ambos artistas fue evidente y generó una de las mayores ovaciones de la noche.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
8 de 14

El público acompañó la presentación con luces de celulares y aplausos, convirtiendo el dueto en uno de los puntos más emotivos de la gala.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
9 de 14

Por su parte, Gloria Trevi ofreció uno de los shows más teatrales de la noche. Fiel a su estilo, combinó coreografía, dramatismo y un mensaje de empoderamiento que desató ovaciones entre los invitados.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
10 de 14

La intérprete mexicana repasó varios de sus himnos más conocidos, provocando que tanto artistas como fanáticos se levantaran de sus asientos para cantar y bailar junto a ella.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
11 de 14

La energía volvió a elevarse con la aparición de Marc Anthony junto a Nathy Peluso, quienes ofrecieron una actuación cargada de ritmo y potencia escénica.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
12 de 14

La combinación de la experiencia salsera de Marc Anthony con la versatilidad de Nathy Peluso dio como resultado un número vibrante y lleno de alegria.

Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
13 de 14

El turno de Carlos Vives trajo un cambio de atmósfera con el sabor caribeño que lo caracteriza. Su presentación estuvo marcada por ritmos vallenatos que llenaron el escenario de color y alegría.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Desde Carín León hasta Gloria Trevi: Mejores presentaciones de Premio Lo Nuestro 2026
14 de 14

El colombiano logró que el público se sumara con palmas y coros, en un momento que destacó por su calidez y por el vínculo que mantiene con la audiencia latina.

 Foto: Premio Lo Nuestro
Cargar más fotos