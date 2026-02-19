Bernie Martínez Ocasio, el hermano de Bad Bunny que triunfa como modelo

Bernie Martínez Ocasio, el joven hermano de Bad Bunny que triunfa como modelos en grandes pasarelas. Nació en 1997 en Puerto Rico. El y su pareja Gabriela Basden son padres de un hijo
Bernie es muy unido a su hermano mayor Benito Ocasio (Bad Bunny), quien le dedicó a Maison Gabriel, su primer hijo nacido en 2023 su icónica canción 'Acho PR'.
Con una estatura de 1.90, porte imponente y facciones marcadas, posó en la Semana de la Moda de Nueva York desfilando para la colección Primavera-Verano del diseñador Willy Chavarría.
Aunque ha tratado de llevar su carrera al margen de su hermano mayor, fue protagonista de la última campaña publicitaria de Adidas, en la que promociona las nuevas zapatillas de la colección de Bad Bunny.
Ha posado para marcas como H&M y Bershka hasta participar en pasarelas de Nueva York y París. Inició su carrera en la moda oficialmente en 2023.
Además de su hermano mayor Benito, Bernie tiene otro hermano, el pequeño Bysael, el benjamín de la familia que tiene su propio canal de Youtube para hablar de videojuegos y compartir experiencias jugando.
Ha desfilado en París en la Semana de la Moda Masculina, pero también apoya diseñadores latinos, como cuando modeló para la firma mexicana 'Campillo' durante su colección Otoño-Invierno 2025 en Nueva York.
En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 250 mil seguidores, comparte algunos momentos de su vida, incluyendo visitas a México, NY o París y muy pocas apariciones junto a Bad Bunny.
Bernie no solo destaca sobre la pasarela, también en el front row y en numerosos eventos ligados al sector. Mantiene una estrecha relación con sus hermanos y sus padres ysaurie Ocasio y Tito Martínez.
Aunque Bernie lleva una vida discreta, distante de la vida pública y la fama de Bad Bunny, colaboró anteriormente con su hermano en el videoclip 'Yo visto así'.