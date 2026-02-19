  1. Inicio
Bernie Martínez Ocasio, el hermano de Bad Bunny que triunfa como modelo

El joven hermano del cantante puertorriqueño, que ha desfilado para grandes marcas en pasarelas de New York y París, eligió una carrera independiente en la que brilla con luz propia

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 20:18
1 de 10

Bernie Martínez Ocasio, el joven hermano de Bad Bunny que triunfa como modelos en grandes pasarelas. Nació en 1997 en Puerto Rico. El y su pareja Gabriela Basden son padres de un hijo

 Foto: Instagram Bernie
2 de 10

Bernie es muy unido a su hermano mayor Benito Ocasio (Bad Bunny), quien le dedicó a Maison Gabriel, su primer hijo nacido en 2023 su icónica canción 'Acho PR'.

 Foto: Intsgram
3 de 10

Con una estatura de 1.90, porte imponente y facciones marcadas, posó en la Semana de la Moda de Nueva York desfilando para la colección Primavera-Verano del diseñador Willy Chavarría.

 Foto: Instagram Bernie
4 de 10

Aunque ha tratado de llevar su carrera al margen de su hermano mayor, fue protagonista de la última campaña publicitaria de Adidas, en la que promociona las nuevas zapatillas de la colección de Bad Bunny.

 Foto: Instagram Bernie
5 de 10

Ha posado para marcas como H&M y Bershka hasta participar en pasarelas de Nueva York y París. Inició su carrera en la moda oficialmente en 2023.

 Foto: Instagram Bernie
6 de 10

Además de su hermano mayor Benito, Bernie tiene otro hermano, el pequeño Bysael, el benjamín de la familia que tiene su propio canal de Youtube para hablar de videojuegos y compartir experiencias jugando.

 Foto: Instagram
7 de 10

Ha desfilado en París en la Semana de la Moda Masculina, pero también apoya diseñadores latinos, como cuando modeló para la firma mexicana 'Campillo' durante su colección Otoño-Invierno 2025 en Nueva York.

 Foto: Instagram Bernie
8 de 10

En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 250 mil seguidores, comparte algunos momentos de su vida, incluyendo visitas a México, NY o París y muy pocas apariciones junto a Bad Bunny.

 Foto: Instagram Bernie
9 de 10

Bernie no solo destaca sobre la pasarela, también en el front row y en numerosos eventos ligados al sector. Mantiene una estrecha relación con sus hermanos y sus padres ysaurie Ocasio y Tito Martínez.

 Foto: Instagram Bernie
10 de 10

Aunque Bernie lleva una vida discreta, distante de la vida pública y la fama de Bad Bunny, colaboró anteriormente con su hermano en el videoclip 'Yo visto así'.

 Foto: Instagram Bernie
