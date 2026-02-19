  1. Inicio
Desde Gloria Trevi hasta Maluma: artistas presentes en Premio Lo Nuestro 2026

Los grandes artistas latinoamericanos se hicieron presentes en la noche de premiaciones de Premio Lo Nuestro 2026, donde están nominados más de 200 artistas

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 18:57
La noche de este jueves, Miami le dio la bienvenida a los mejores artistas de la música latina para la premiación de los Premio Lo Nuestro 2026, donde se galardonan las canciones, álbumes y producciones más destacadas del género. Así lucieron algunos de ellos:

Foto: @PremioLoNuestro
Juan Duque, el artista colombiano, usó un traje a cuadros semi-formal con tonos grises y negro.

 Foto: @PremioLoNuestro
Cristian Sáinz Castro, el cantante pop mexicano de "Por Amarte Así", lució un traje crema con corbata café.

 Foto: @PremioLoNuestro
La cantante y compositora argentina, María de los Ángeles Becerra, optó por un vestido rosa pastel con escote en la parte superior, además de un semi-recogido en su cabello.

 Foto: @PremioLoNuestro
Juan Luis Londoño Arias, conocido profesionalmente como Maluma, usó un traje con tonalidades tierra.

 Foto: @PremioLoNuestro
La artista y modelo Camilla Araujo.

 Foto: @PremioLoNuestro
Elegante lució Stephany Abasali.

 Foto: @PremioLoNuestro
Encarnita "Kany" García de Jesús, la cantante y compositora puertorriqueña.

 Foto: @PremioLoNuestro
Austin Agustín Santos, más conocido por su nombre artístico Arcángel, "La Maravilla".

 Foto: @PremioLoNuestro
Así lució Aleska Génesis.

 Foto: @PremioLoNuestro
Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida profesionalmente como Gloria Trevi.

 Foto: @PremioLoNuestro
Así lució Valentina Ferrer, actriz y modelo argentina.

 Foto: @PremioLoNuestro
La pareja más presente y amada en redes sociales, Jay wheeler y Zhamira, también asistieron.

 Foto: @PremioLoNuestro
Justin Quiles junto a Lenny Tavárez.

 Foto: @PremioLoNuestro
Así lució Andrea Elena Mangiamarchi, conocida por su nombre artístico Elena Rose.

 Foto: @PremioLoNuestro
Humberto Ceballos Boza, mejor conocido por su nombre artístico Boza. Así se presentó el cantautor panameño.

 Foto: @PremioLoNuestro
