Desde Gloria Trevi hasta Maluma: artistas presentes en Premio Lo Nuestro 2026

La noche de este jueves, Miami le dio la bienvenida a los mejores artistas de la música latina para la premiación de los Premio Lo Nuestro 2026, donde se galardonan las canciones, álbumes y producciones más destacadas del género. Así lucieron algunos de ellos:
Juan Duque, el artista colombiano, usó un traje a cuadros semi-formal con tonos grises y negro.
Cristian Sáinz Castro, el cantante pop mexicano de "Por Amarte Así", lució un traje crema con corbata café.
La cantante y compositora argentina, María de los Ángeles Becerra, optó por un vestido rosa pastel con escote en la parte superior, además de un semi-recogido en su cabello.
Juan Luis Londoño Arias, conocido profesionalmente como Maluma, usó un traje con tonalidades tierra.
La artista y modelo Camilla Araujo.
Elegante lució Stephany Abasali.
Encarnita "Kany" García de Jesús, la cantante y compositora puertorriqueña.
Austin Agustín Santos, más conocido por su nombre artístico Arcángel, "La Maravilla".
Así lució Aleska Génesis.
Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, conocida profesionalmente como Gloria Trevi.
Así lució Valentina Ferrer, actriz y modelo argentina.
La pareja más presente y amada en redes sociales, Jay wheeler y Zhamira, también asistieron.
Justin Quiles junto a Lenny Tavárez.
Así lució Andrea Elena Mangiamarchi, conocida por su nombre artístico Elena Rose.
Humberto Ceballos Boza, mejor conocido por su nombre artístico Boza. Así se presentó el cantautor panameño.