Maluma y su novia derrochan amor en la alfombra de Premio Lo Nuestro 2026

El cantante colombiano Maluma hizo una de las apariciones más comentadas de la noche al llegar a la alfombra de Premio Lo Nuestro acompañado de su novia, Susy Gómez, con quien derrochó amor ante las cámaras.
El intérprete sorprendió con un elegante traje color café claro que resaltó su estilo sofisticado, además de lucir un cambio de imagen que no pasó desapercibido: su nuevo look sin barba, que le dio una apariencia fresca y juvenil.
Por su parte, Susy apostó por un vestido en tono aqua que captó la atención de los presentes. La prenda, con un pronunciado escote en el pecho y largo hasta los tobillos, destacó su figura.
Desde su llegada, la pareja se mostró sumamente enamorada, tomados de la mano y dedicándose miradas cómplices mientras avanzaban por la alfombra para saludar a los medios de comunicación.
Entre risas y gestos de cariño, ambos posaron para los videos y fotografías solicitados por los fotógrafos del evento, regalando postales llenas de romanticismo que rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.
Maluma no dejó de sonreír en ningún momento y se mostró orgulloso de compartir este importante momento de su carrera junto a su pareja.
La química entre ambos fue evidente, ya que intercambiaron palabras al oído y miradas llenas de amor.
Además de acaparar reflectores por su estilo y romance, el artista llegó a la gala con varias nominaciones importantes, consolidándose como uno de los favoritos de la noche.
El colombiano compite en las categorías de Artista Premio Lo Nuestro del Año, Colaboración del Año por “Más57”, Artista Pop Masculino del Año, Canción del Año por “Con otra”, Canción del Año Pop/Urbano y Colaboración del Año en Música Mexicana.
Sin duda, la llegada de Maluma y Susy se convirtió en uno de los momentos más románticos y elegantes de la alfombra, demostrando que el amor también puede ser protagonista en una noche dedicada a la música latina.