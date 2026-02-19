Al estilo Karol G: Wendy Guevara deslumbra en los Premio Lo Nuestro 2026

Esta tarde se lleva a cabo la premiación de los Premio Lo Nuestro 2026, donde se galardona a las mejores las canciones, álbumes y producciones más destacadas del género. Así lució la influencer mexicana.
La famosa ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México deslumbró esta tarde en la gran premiación a los mejores artistas latinoamericanos.
Hoy, un total de 248 artistas nominados en 44 categorías, incluyendo figuras consagradas y también talentos recientes, están entre los nominados para la gran premiación, donde Guevara se encuentra como entrevistadora en el evento.
Con un beso a sus fans, Wendy Guevara fue captada por la pagina oficial de Premio Lo Nuestro, donde lució un llamartivo vestido pegado a su silueta.
Hace unas semanas circuló información en redes sociales y medios sobre una cirugía estética reciente, misma en la que hoy se ven los resultados en su delgada cintura.
Con su estilo, cada vez más parecido al de Karol G, Guevara se lució en la alfombra, donde los diferentes artistas latinoamericanos pasaron previo a la premiación.
Guevara tuvo una participación especial como presentadora y figura del backstage, colaborando con la cobertura en vivo en redes sociales y entrevistas previas al evento.
Entre las demás presentadoras, Guevara destacó por su carisma reconocida y su interacción con las cámaras. Además de esa silueta marcada.
Guevara entrevistó a los grandes artistas como ser Tokischa, Jay Wheeler y Zhamira Zambrano, Sech, Ñengo Flow, entre otros.
Junto a su equipo de presentadores, Guevara dio ambiente a la antesala de la premiación del evento, creado por Univisión, la cadena de televisión estadounidense en español, que este año cumple su 38.ª edición.
El vestido, con un pronunciado escote que resaltó su figura, fue rápidamente viralizado por usuarios en todas las plataformas.
La ceremonia en el Kaseya Center de Miami, Florida, se puede ver en vivo por Univisión, UNIMÁS, Galavisión y ViX