El polémico y revelador vestido de Tokischa en Premio Lo Nuestro 2026

La cantante urbana Tokischa causó furor en la alfombra de la 38.ª edición de Premio Lo Nuestro 2026 en Miami, Estados Unidos, al aparecer con un vestido blanco, con transparencias y un escote que dejaba ver uno de sus senos. Aquí los detalles.
Tokischa Altagracia Peralta Juárez, conocida artísticamente solo como Tokischa, es una rapera dominicana de 29 años, famosa por sus letras pegajosas y su lenguaje explícito.
En varias apariciones públicas y en sus redes sociales ha sido cuestionada por sus atrevidos looks, donde deja ver su cuerpo. El evento Premio Lo Nuestro 2026 no fue la excepción.
Tokischa, llegó con un vestido de color blanco, con un escote atrevido que dejaba totalmente al descubierto uno de sus senos, en el que además se colocó un 'piercing' llamativo.
La rapera causó gran impresión entre los presentadores de Univision, el canal que transmite año con año esta gala. Ellos no pudieron evitar preguntarle por qué su arriesgada elección de vestuario.
Tokischa defendió que su vestido fue hecho por una reconocida diseñadora: "No es que agarraron dos trapos y me los amarraron, es un vestido de pasarela", manifestó.
"La moda es para expresarme y para mí esta es la manera de decir que, aunque tengo una carrera entera escuchando que me tengo que operar las tet*s, no me voy a operar", dijo en defensa del concepto de su atuendo.
En la entrevista, los presentadores también le consultaron por qué creía que no fue invitada a los Premios Soberano, que se celebran en su país, República Dominicana, cada año, y ella dijo desconocerlo, pues se considera una representante a nivel mundial del país caribeño.
Uno de los presentadores insinuó que podría deberse a su revelador estilo de vestir y ella dijo que, de ser así, "yo lo entiendo y lo acepto".
Tokischa fue nominada en cinco categorías en Premio Lo Nuestro 2026: Mejor Combinación Femenina, Artista Femenina del Año - Urbano, Mejor Canción Trap/Hip Hop - Urbano, Mejor Canción Dembow y Mejor Canción Dembow.