“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU

Ya es un hecho: la periodista Elsa Oseguera aceptó participar en un reality show en Estados Unidos y se convierte en la duodécima participante.
La comunicadora se suma al elenco del reality show La Casa de El Lengüetazo, organizado por los creadores digitales Ana Alvarado (Lipstickfables) y Jorge Cordero.
“Lengüetazo” es un reality muy polémico en Estados Unidos que pertenece a la también polémica creadora de contenido Ana Alvarado (Lipstickfables) y su pareja, Jorge Cordero.
El evento comienza el 23, pero El Lengüetazo Fest se celebrará el domingo 22 de febrero; el artista hondureño Key Key ambientará la actividad.
La noticia fue revelada a través de un video en el que se observa a Elsa Oseguera firmando un documento y participando en una reunión con Ana Alvarado.
Además de Elsa Oseguera, otros creadores de contenido como Fancony, Yocsii Duarte, Georgie Ordóñez, Jean Rivera, Cherry Matute, Cristhian Loba, Omar Nicolles, Lidia Álvarez, Samuel Caballero, Dee Espinal y Lesly Moya formarán parte del reality.
“Hay personas de la farándula hondureña que solo son la llamarada del momento, es decir, encienden las redes como ningún otro para terminar en el olvido como muchos. Y es que puede ser muy fácil alegar: yo estoy para meter presión, pero a la hora de la hora es ahí donde se ve la diferencia”, expresó Ana Alvarado al inicio del video en el que se dio a conocer que Elsa se unía a la lista de participantes.
Seguidamente agregó: “En La Casa de El Lengüetazo no seremos la excepción. Necesitamos una mujer polémica, que durante años nos ha regalado momentos virales e inolvidables”.
“Es por eso que el día de hoy La Casa de El Lengüetazo decide presentarle otro contrato millonario a quien en su momento se convirtió en una rival y archienemiga”, continuó Alvarado.
“Elsa Oseguera dice sí a La Casa de El Lengüetazo”, afirmó Ana Alvarado. Al final del video, Oseguera apareció con un abanico de dólares y expresó: “Llegó la patrona”.