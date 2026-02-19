  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU

La polémica Elsa Oseguera reveló que participará en un reality show en Estados Unidos. Así fue como lo confirmó

  • Actualizado: 19 de febrero de 2026 a las 14:41
“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU
1 de 10

Ya es un hecho: la periodista Elsa Oseguera aceptó participar en un reality show en Estados Unidos y se convierte en la duodécima participante.

 Foto: Redes sociales
“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU
2 de 10

La comunicadora se suma al elenco del reality show La Casa de El Lengüetazo, organizado por los creadores digitales Ana Alvarado (Lipstickfables) y Jorge Cordero.

 Foto: Redes sociales
“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU
3 de 10

“Lengüetazo” es un reality muy polémico en Estados Unidos que pertenece a la también polémica creadora de contenido Ana Alvarado (Lipstickfables) y su pareja, Jorge Cordero.

 Foto: Redes sociales
“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU
4 de 10

El evento comienza el 23, pero El Lengüetazo Fest se celebrará el domingo 22 de febrero; el artista hondureño Key Key ambientará la actividad.

 Foto: Redes sociales
“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU
5 de 10

La noticia fue revelada a través de un video en el que se observa a Elsa Oseguera firmando un documento y participando en una reunión con Ana Alvarado.

 Foto: Redes sociales
“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU
6 de 10

Además de Elsa Oseguera, otros creadores de contenido como Fancony, Yocsii Duarte, Georgie Ordóñez, Jean Rivera, Cherry Matute, Cristhian Loba, Omar Nicolles, Lidia Álvarez, Samuel Caballero, Dee Espinal y Lesly Moya formarán parte del reality.

 Foto: Redes sociales
“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU
7 de 10

“Hay personas de la farándula hondureña que solo son la llamarada del momento, es decir, encienden las redes como ningún otro para terminar en el olvido como muchos. Y es que puede ser muy fácil alegar: yo estoy para meter presión, pero a la hora de la hora es ahí donde se ve la diferencia”, expresó Ana Alvarado al inicio del video en el que se dio a conocer que Elsa se unía a la lista de participantes.

 Foto: Redes sociales
“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU
8 de 10

Seguidamente agregó: “En La Casa de El Lengüetazo no seremos la excepción. Necesitamos una mujer polémica, que durante años nos ha regalado momentos virales e inolvidables”.

 Foto: Redes sociales
“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU
9 de 10

“Es por eso que el día de hoy La Casa de El Lengüetazo decide presentarle otro contrato millonario a quien en su momento se convirtió en una rival y archienemiga”, continuó Alvarado.

 Foto: Redes sociales
“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU
10 de 10

“Elsa Oseguera dice sí a La Casa de El Lengüetazo”, afirmó Ana Alvarado. Al final del video, Oseguera apareció con un abanico de dólares y expresó: “Llegó la patrona”.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos