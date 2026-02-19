“Llegó la patrona”: revelan que Elsa Oseguera participará en un reality show de EE UU

“Hay personas de la farándula hondureña que solo son la llamarada del momento, es decir, encienden las redes como ningún otro para terminar en el olvido como muchos. Y es que puede ser muy fácil alegar: yo estoy para meter presión, pero a la hora de la hora es ahí donde se ve la diferencia”, expresó Ana Alvarado al inicio del video en el que se dio a conocer que Elsa se unía a la lista de participantes.