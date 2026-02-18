Alejandra Guzmán sobria desde la muerte de Silvia Pinal según su padre Enrique Guzmán

Enrique Guzmán salió al paso de los rumores sobre una posible recaída de su hija Alejandra Guzmán y aseguró que la cantante atraviesa uno de sus mejores momentos en lo que respecta a su relación con el alcohol.
El testimonio del músico llega en un contexto en el que el estado de salud de La Reina de Corazones ha sido objeto de especulación constante en los medios de entretenimiento.
En declaraciones a la prensa, el intérprete fue directo al abordar una enfermedad que, reconoció, ha acompañado a su hija durante años: "Ella ha tenido diferencias y problemas y contratiempos con el alcohol, hay que reconocerlo. Es una enfermedad de la que no se cura nadie. Es una enfermedad en la que hay que aprender a dominarla. Y está desde hace año y medio, más o menos, casi sin tocar una copa".
El músico vinculó este cambio con la muerte de Silvia Pinal, fallecida en noviembre de 2024 y considerada una de las figuras más importantes del cine y el teatro mexicano.
Para Enrique Guzmán, la pérdida de la llamada Última Diva del Cine Mexicano actuó como un catalizador inesperado en la vida de su hija. "Desde que murió su mamá como que se ha llenado de fuerza. Eso es maravilloso. Es admirable esa parte", afirmó.
Durante un reciente encuentro familiar, describió a Alejandra con "una seriedad y una tranquilidad y una seguridad" que no había observado en etapas anteriores de su vida.
Los rumores sobre el estado de salud de la rockera se intensificaron en julio de 2025, cuando diversos medios señalaron que habría sido hospitalizada de urgencia tras una recaída vinculada al alcoholismo.