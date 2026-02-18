Alejandra Guzmán sobria desde la muerte de Silvia Pinal según su padre Enrique Guzmán

En declaraciones a la prensa, el intérprete fue directo al abordar una enfermedad que, reconoció, ha acompañado a su hija durante años: "Ella ha tenido diferencias y problemas y contratiempos con el alcohol, hay que reconocerlo. Es una enfermedad de la que no se cura nadie. Es una enfermedad en la que hay que aprender a dominarla. Y está desde hace año y medio, más o menos, casi sin tocar una copa".