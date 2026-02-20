¿Qué es ELA, enfermedad que provocó la muerte de Eric Dane, actor de Grey's Anatomy?

El actor estadounidense Eric Dane, conocido por su papel como Dr. Mark Sloan en la serie Grey’s Anatomy, murió a los 53 años tras una batalla contra una grave enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué se sabe sobre esta enfermedad?
La familia del intérprete confirmó su fallecimiento en un comunicado en el que explicó que Dane pasó sus últimos días “rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia”, y que enfrentó la enfermedad con valentía hasta el final.
El actor había hecho público su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) en abril de 2025, alrededor de diez meses antes de su muerte.
La ELA, por sus siglas, también es conocida como amyotrophic lateral sclerosis (ALS) en inglés o enfermedad de Lou Gehrig, en referencia al famoso jugador de béisbol que padeció esta misma afección.
La ELA es una enfermedad progresiva y fatal del sistema nervioso que destruye las neuronas motoras del cerebro y la médula espinal, las células que controlan los movimientos voluntarios de los músculos.
Esta degeneración de las neuronas provoca que el cerebro deje de enviar señales a los músculos, lo que con el tiempo lleva a una pérdida de fuerza.
También provoca espasmos, debilidad y eventual parálisis de grupos musculares, incluidos los necesarios para caminar, hablar, comer y respirar.
Los primeros síntomas de la ELA pueden incluir espasmos, debilidad en brazos o piernas, dificultad para hablar o tragar, y problemas de coordinación. A medida que la enfermedad avanza, la movilidad y las funciones básicas se ven cada vez más afectadas.
No existe una cura conocida para la ELA. Aunque algunos tratamientos pueden aliviar síntomas o intentar ralentizar el avance, la enfermedad suele progresar de forma continua y terminar siendo mortal, por lo general debido a insuficiencia respiratoria cuando los músculos del diafragma dejan de funcionar.
Eric Dane no solo vivió con la enfermedad tras su diagnóstico, sino que también se convirtió en un defensor de la concienciación sobre la ELA, participando en eventos y conversaciones públicas para quienes padecen esta condición.
Colegas, amigos y seguidores expresaron su tristeza por la muerte de Dane, destacando su profesionalismo, calidez y coraje tanto frente a la enfermedad como en su carrera artística, que dejó una marca en la televisión y en el corazón de sus fanáticos.
Compañeros de ‘Grey’s Anatomy’ como James Pickens Jr. (Dr Richard Webber) y la actriz Sarah Drew (Dra. April Kepner) también compartieron sus condolencias en Instagram, mientras que el actor Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) difundió un vídeo deDane hablando sobre su enfermedad.