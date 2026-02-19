¿Quién era Eric Dane? El actor de Grey’s Anatomy que murió a los 53 años

El actor estadounidense Eric Dane, recordado mundialmente por su papel del doctor Mark Sloan en la serie Grey's Anatomy, falleció a los 53 años, según confirmó su familia en un comunicado difundido a medios internacionales
En el mensaje, sus familiares detallaron que el actor pasó sus últimos días acompañado de su esposa, sus hijas y amigos cercanos, y destacaron la fortaleza que mostró durante el proceso de la enfermedad.
Dane había hecho pública su condición el 10 de abril de 2025 en una entrevista con el programa Good Morning America, donde expresó que no veía el diagnóstico como el final de su historia.
Durante su juventud se trasladó a Los Ángeles con el objetivo de convertirse en actor. Sus primeros trabajos fueron participaciones como invitado en series de televisión de los años noventa, lo que le permitió abrirse camino en la industria.
Entre esas apariciones tempranas figuran producciones como Saved by the Bell, Married... with Children y Charmed, además de un papel en la película X-Men: The Last Stand. También formó parte del drama médico Gideon's Crossing, antes de alcanzar la fama.
Su gran salto llegó en 2006 cuando fue elegido para interpretar al carismático doctor Mark “McSteamy” Sloan en Grey's Anatomy, personaje que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público.
Permaneció en la serie hasta 2012, cuando su personaje murió tras el accidente aéreo que marcó el final de la octava temporada.
Años más tarde, retomó brevemente el papel en 2021, en una aparición especial que generó gran emoción entre los seguidores del drama médico
En una etapa más reciente de su carrera, Dane mostró una faceta distinta al interpretar a Cal Jacobs en la serie de HBO Euphoria, un personaje complejo que evidenció su versatilidad actoral y lo acercó a nuevas generaciones de espectadores.
Tras conocerse la noticia de su muerte, fanáticos y colegas recordaron su legado en la televisión y el cine, así como su valentía al enfrentar públicamente la ELA.