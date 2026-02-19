Carlos Pavón habla de goleada a Real España y sobre Troglio: "No me gustaba como jugaba Olimpia"

Pavón se encuentra en suelo catracho al igual que Amado Guevara, Danilo Turcios, Carlos Oliva, Milton Tyson Núñez, entre otras ya que estarán en un partido de leyendas en Choloma.

San Pedro Sula, Honduras.- Carlos Pavón, leyenda de la Selección de Honduras y Real España, se refirió al último juego del equipo de sus amores ante Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Por otro lado, pero muy directo reveló que "le encantaría dirigir a las selecciones nacionales menores ", pero que "eso no depende de él". Y aclaró que la escuela de Pedro Troglio en el Olimpia no "fue de su gusto", a pesar de que ganó muchos títulos nacionales.

Fue un golpe muy duro. No es normal que venga un equipo de la MLS y te haga seis goles. Como españolista dolió mucho, sobre todo por el rendimiento. El equipo no metió ni las manos.

Sos voz es autorizada del Real España como ídolo que sos. ¿Cómo viste la derrota ante el LAFC?

Listo físicamente no sé, pero voy a estar y voy a participar. La idea es pasarla bien con la gente y que el estadio se llene, porque es una causa noble. Invito a toda la gente de Choloma y sus alrededores a que lleguen y disfruten del espectáculo.

Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN.

Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN.

¿En qué falló La Máquina?

En todo. Desde el primer minuto, cuando cometes un penal, ya comienzas mal. La diferencia fue abismal en ritmo e intensidad. En dos o tres toques el equipo de Los Ángeles ya estaba en el arco contrario y esos los jugadores lo pudieron notar.

¿Deben pedir disculpas los jugadores?

No sé si disculpas. Eso es un tema institucional. Lo claro es que el equipo fue superado ampliamente.

¿Para vos, debe continuar el entrenador Justin Campos como técnico de la Máquina?

No soy yo quien debe decidir eso. Los resultados hablarán. Él llegó para ser campeón y está trabajando para lograrlo. Ha estado cerca, pero aún le falta el tramo final

Selección, Federación y estructura del fútbol hondureño

¿Te gustaría dirigir una selección juvenil?

Me encantaría, pero no depende de mí. Ojalá algún día se dé la oportunidad.

¿Crees que faltan exfutbolistas en la Federación?

Sí. En Honduras casi no hay exjugadores trabajando en la Federación. Si dicen que no están preparados, entonces que los preparen. En Panamá, por ejemplo, los hermanos Valdés se formaron con apoyo federativo y han logrado buenos resultados por eso la selección panameña ha crecido tanto en selecciones menores como en la mayor.

¿Tú crees que la escuela colombiana y argentina nos ha hecho daño?

Buena pregunta porque son dos estilos diferentes. Los técnicos sudamericanos que han llegado a Honduras, en el caso de Pedro Troglio con Olimpia, a mí en lo personal no me gustaba como jugaba a pesar que ganó muchos títulos, pero esa fue la fórmula que encontró Troglio y es cuestión de gustos. El profe Rueda con nosotros fuimos parte importante de lo que él buscaba y lastimosamente las generaciones son muy diferentes a lo que eramos nosotros. El comparar no es bueno, pero no hay comparación; estos chavos de hoy son buenos, pero no se pueden comparar con nosotros.

¿Avalarías a Troglio para que sea entrenador de la Selección?

No me corresponde decidirlo. Ha hecho méritos, pero lo importante es que dejen trabajar a quienes están en la parte deportiva. Necesitamos un cambio estructural y mental en el fútbol hondureño.

¿El VAR es una solución para corregir errores en la Liga Nacional?

Ni siquiera a nivel mundial está funcionando perfectamente. En Champions League y en España hay polémicas. No creo que el VAR por sí solo solucione los problemas del fútbol hondureño. El tema va más allá, pasa por la estructura y formación.