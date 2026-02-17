Los Ángeles FC a medio vapor golea a Real España en noche mágica de Son Heung-Min

El jugador coreano fue la figura del encuentro y se gastó tres asistencias, pero Bouanga se encargó de las celebraciones y con su hat trick cortó el sueño de los aurinegros.

En una noche inspirada de Heung-Min Son y Denis Bouanga , el conjunto angelino le bastaron 45 minutos para encaminar una paliza que quedó marcada en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

San Pedro Sula, Honduras .- El Real España vivió una noche para el olvido en la Champions Cup de Concacaf, el conjunto catedrático recibió una tremenda paliza 6-1 de Los Ángeles FC y quedan casi al margen de este torneo internacional.

Desde los primeros minutos, el equipo de Jeaustin Campos demostró no estar a la altura de Son Heung-min y compañía y en cuestión de 39 minutos ya había encajado un humillante 0-5 que lo dejaba fuera de combate.

Si bien en el segundo tiempo los aurinegros recortaron distancias con el gol de cabeza de Jack Jean Baptiste, Denis Bouanga apareció para poner el definitivo 1-6 y dejar un récord negativo para los equipos hondureños.

La peor derrota de un club catracho como local

Con una diferencia de cinco goles, el Real España registró la peor derrota de un club hondureño jugando como local en un torneo de Concacaf.

Anteriormente, esta marca le pertenecía a su vecino Marathón, que en la edición de 2019 recibió un escandaloso 2-6 por parte del Santos Laguna, que una semana después le recetó un humillante 5-0 en la Comarca Lagunera para redondear un global de 11-2.

No obstante, esta no era la primera vez que la Máquina caía goleada en casa en torneos internacionales. En la fase de grupos de 2009, los aurinegros sucumbieron 1-5 ante Pumas UNAM en el estadio Olímpico.