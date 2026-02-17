Real España vs Los Ángeles FC EN VIVO: Hora, canal dónde ver partido ONLINE y alineaciones

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España que comanda Jeaustin Campos debuta en la Copa de Campeones de la Concacaf ante Los Ángeles FC de la MLS.
8:30 PM - Personas con nacionalidad de Corea del Sur han llegado al estadio Morazán en apoyo a su compatriota Son Heung-Min, quien es la estrella de Los Ángeles FC.
8:15 PM - Los jugadores de LAFC ya están en la cancha del estadio Morazán realizando trabajos de calentamiento previo al partido contra Real España.
7:50 PM - Un gran números de aficionados del Real España se han hecho presentes al estadio para este histórico partido por la Concacaf.
7:40 PM - El equipo de la MLS ya está en el estadio Morazán, sorprenden al hacer reconocimiento de la grama caminando descalzos, al estilo Luis Enrique, técnico del PSG, actual campeón de Champions League.
7:15 PM - Los jugadores de Los Ángeles FC, encabezados por Hugo Lloris y Son Heung-Min ya salieron del hotel y se han trasladado al escenario deportivo de esta noche.
7:00 PM - Hondureños que radican en Los Ángeles viajaron a tierras catrachas para ver el partido del equipo al cual siguen ahora en suelo norteamericano.
Alineaciones
Real España: 22. Luis López, 28. Carlos Mejía, 19. Daniel Aparicio, 6. Devron García, 4. Juan Capeluto, 5. Franklin Flores, 14. Jack Jean Baptiste, 7. Gonzalo Ritacco, 10. Jhow Benavídez, 11. Eddie Hernández y 30. Ángel Sayago.
Los Ángeles FC: 1. Hugo Lloris, 4. Eddie Segura, 5. Ryan Porteous, 7. Son Heung-min, 8. Mark Delgado, 11. Timothy Tillman, 14. Sergi Palencia, 30. David Martínez, 46. Stephen Eustáquio, 91. Nkosi Tafari y 99. Denis Bouanga.
En la cancha del estadio Morazán de la ciudad industrial comenzará a rodar el balón a partir de las 9:00 PM (hora local) el cual corresponde a la primera ronda de este torneo internacional.
Hora y canal dónde ver partido ONLINE
Hora:9:00 PM
Canal: Espn y Disney plus