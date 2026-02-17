Locura por Son, bellas chicas y fiesta aurinegra: ambientazo previo al Real España-LAFC

Estas son las mejores imágenes previo al duelo entre Real España y LAFC captadas por el lente de EL HERALDO.
La hinchada españolista se ha volcado en gran número para alentar a su equipo en la cita internacional.
Muchas familias han acudido al estadio para alentar al Real España y para ver en persona a futbolistas de la talla de Son Heung-min y Hugo Lloris.
Dentro del Estadio Morazán se encuentran algunos "infiltrados" que hoy lucen la camiseta del Tottenham en apoyo a Son Heung-min.
El exfutbolista del Tottenham es la gran estrella de la noche en San Pedro Sula.
La belleza femenina también ha robado todas las miradas en el coloso sampedrano.
La afición aurinegra luce con mucho orgullo sus colores en una noche como la de hoy en donde tienen en frente a un rival de talla mundial.
El españolismo confía en conseguir un buen resultado que les permita seguir soñando en la Concacaf Champions Cup.
Los Ángeles FC no vino solo a Honduras y desde las gradas del Morazán tendrá el apoyo de su afición que viajó por miles de kilómetros para la gran cita internacional.
El Estadio Morazán luce sus mejores galas para esta noche.
Son Heung-min no es el único surcoreano que va a estar esta noche en el Morazán, pues un grupo de sus compatriotas se encuentra en el sector de Palco del histórico escenario.
Este aficionado llevó su ingenio al límite y ha asistido al Morazán con un mensaje en francés para Hugo Lloris. ¿Podrá leerlos el portero galo?
El Estadio Morazán se pintó de aurinegro para esta noche.
Desde muy temprano, los aficionados aurinegros se han hecho sentir en su casa.
En el Morazán se pueden observar personas de todas las edades que no se han querido perder el partidazo por la Champions Cup.
Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia, es uno de los grandes atractivos de la noche.
Y, por supuesto, no podía faltar Son Heung-min, estrella surcoreana de LAFC.
Con distintivos aurinegros y los colores patrios en la grada, la afición españolista ha llenado el Morazán cuando su equipo más lo necesita.