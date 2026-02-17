  1. Inicio
Locura por Son, bellas chicas y fiesta aurinegra: ambientazo previo al Real España-LAFC

Con Son Heung-min y Hugo Lloris como invitados de lujo, el Estadio Morazán luce sus mejores galas para el duelo entre Real España y LAFC y así lo ha captado el lente de EL HERALDO

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 20:25
1 de 18
1 de 18

Estas son las mejores imágenes previo al duelo entre Real España y LAFC captadas por el lente de EL HERALDO.

Fotos: Mauricio Ayala | Héctor Edú | Neptalí Romero | El Heraldo
2 de 18
2 de 18

La hinchada españolista se ha volcado en gran número para alentar a su equipo en la cita internacional.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
3 de 18
3 de 18

Muchas familias han acudido al estadio para alentar al Real España y para ver en persona a futbolistas de la talla de Son Heung-min y Hugo Lloris.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
4 de 18
4 de 18

Dentro del Estadio Morazán se encuentran algunos "infiltrados" que hoy lucen la camiseta del Tottenham en apoyo a Son Heung-min.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
5 de 18
5 de 18

El exfutbolista del Tottenham es la gran estrella de la noche en San Pedro Sula.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
6 de 18
6 de 18

La belleza femenina también ha robado todas las miradas en el coloso sampedrano.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
7 de 18
7 de 18

La afición aurinegra luce con mucho orgullo sus colores en una noche como la de hoy en donde tienen en frente a un rival de talla mundial.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
8 de 18
8 de 18

El españolismo confía en conseguir un buen resultado que les permita seguir soñando en la Concacaf Champions Cup.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
9 de 18
9 de 18

Los Ángeles FC no vino solo a Honduras y desde las gradas del Morazán tendrá el apoyo de su afición que viajó por miles de kilómetros para la gran cita internacional.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
10 de 18
10 de 18

El Estadio Morazán luce sus mejores galas para esta noche.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
11 de 18
11 de 18

Son Heung-min no es el único surcoreano que va a estar esta noche en el Morazán, pues un grupo de sus compatriotas se encuentra en el sector de Palco del histórico escenario.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
12 de 18
12 de 18

Este aficionado llevó su ingenio al límite y ha asistido al Morazán con un mensaje en francés para Hugo Lloris. ¿Podrá leerlos el portero galo?

 Foto: Walter García | El Heraldo
13 de 18
13 de 18

El Estadio Morazán se pintó de aurinegro para esta noche.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
14 de 18
14 de 18

Desde muy temprano, los aficionados aurinegros se han hecho sentir en su casa.

 Foto: Héctor Edú | El Heraldo
15 de 18
15 de 18

En el Morazán se pueden observar personas de todas las edades que no se han querido perder el partidazo por la Champions Cup.

 Foto: Neptalí Romero | El Heraldo
16 de 18
16 de 18

Hugo Lloris, campeón del mundo con Francia, es uno de los grandes atractivos de la noche.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
17 de 18
17 de 18

Y, por supuesto, no podía faltar Son Heung-min, estrella surcoreana de LAFC.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
18 de 18
18 de 18

Con distintivos aurinegros y los colores patrios en la grada, la afición españolista ha llenado el Morazán cuando su equipo más lo necesita.

 Foto: Mauricio Ayala | El Heraldo
