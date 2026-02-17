  1. Inicio
Esposa de jugador y periodistas deslumbran: Bellas chicas en el Real España vs Los Ángeles FC

La belleza hondureña se apoderó de la previa del encuentro internacional en el estadio Francisco Morazán

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 19:51
Esposa de jugador y periodistas deslumbran: Bellas chicas en el Real España vs Los Ángeles FC
1 de 10

Real España recibe esta noche a Los Ángeles FC por la Concacaf Champions Cup. Te mostramos las bellas chicas que engalanaron la previa del partido.

Fotos: Neptali Romero, Mauricio Ayala y Héctor Paz.
2 de 10

La guapa Dora Martínez se instaló en el sector de silla del estadio Morazán y se robó las miradas de los presentes.

3 de 10

Ella es la novia del defensor Devron García del Real España y lo estará apoyando esta noche en el importante partido ante Los Ángeles FC.
4 de 10

La guapa periodista Iris Antúnez llegó a realizar su trabajo al coloso sampedrano para mantener informada a la población catracha.

5 de 10

Esta linda chica es colaboradora del Real España y afinó detalles para el buen desarrollo del partido por la Concacaf Champions Cup.

6 de 10

Aquí fue captada junto a una de sus compañeras por el lente de EL HERALDO en la previa del compromiso internacional.

7 de 10

Estas chicas llegaron al estadio Francisco Morazán y su misión es ver a Son Heung-Min, exfutbolista del Tottenham Hotspur que ahora deslumbra en LA FC.

8 de 10

La hermosa Georgina Hernández es otras de las periodistas hondureñas que deslumbraron en la previa del Real España vs Los Ángeles FC.

9 de 10

La afición aurinegra se muestra positiva en poder sacar un resultado positivo en casa para llegar más tranquilo al juego de vuelta en esta serie.

10 de 10

El coloso del centro de San Pedro Sula estará a reventar, ya que toda la boletería se vendió.

