Aficionados de LAFC presentes en SPS para duelo de Champions Cup

Los hinchas de Los Ángeles FC han llegado en buen número a San Pedro Sula, en donde han sido bien recibidos por la afición del Real España.
Desde Los Ángeles a San Pedro Sula han viajado los aficionados del equipo negro y dorado para el duelo de ida de la primera ronda de la Champions Cup.
Los seguidores del equipo estadounidense han disfrutado su estadía en San Pedro Sula, en donde esperan conseguir un buen resultado.
Los integrantes de la "Black Army" han presumido el amor por sus colores en tierras hondureñas.
Pero Los Ángeles FC no solo contará con el apoyo de estadounidenses en San Pedro Sula, sino que también con el de algunos hondureños que han viajado desde California para presenciar el partido en el Morazán.
En un gesto digno de aplaudir y de replicar, la barra del Real España mostró toda su hospitalidad con los aficionados angelinos, demostrando que en San Pedro Sula se vive una fiesta futbolística.
Los aficionados de Los Ángeles FC han venido bien preparados para su cita en Honduras y hasta se han traído el bombo que usan en los partidos de MLS.
La barra de LAFC se hace sentir en las calles de San Pedro Sula previo al partidazo ante Real España.
Los Ángeles FC ha tenido el acompañamiento de su afición en esta prueba lejos de casa.
Una de las principales atracciones de LAFC es el portero francés Hugo Lloris, campeón del mundo en Rusia 2018.
Pero quien se ha llevado todos los focos es Son Heung-min, delantero coreano con extensa trayectoria en la Premier League y en la Bundesliga.
La estrella asiática de LAFC ha demostrado su carisma y sencillez durante su estadía en San Pedro Sula, ganándose los aplausos de los hondureños.