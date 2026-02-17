Tabla de goleadores de la Champions League 2026: Vinícius marca y Mbappé sufre un duro golpe

Este martes se jugaron los "playoffs" de la Champions League 2026 y se movió la tabla de goleadores. Así marcha el top de romperedes del certamen europeo.
Teun Koopmeiners (Juventus) - El centrocampista neerlandés se destapó con un doblete y son sus primeros goles con el equipo italiano en la derrota (5-2) ante Galatasaray en la ida del playoffs de la Champions League.
Noa Lang (Galatasaray) - El extremo neerlandés firmó también sus primeros dos goles y ayudó al triunfo del equipo turco (5-2) contra la Juventus en la ida del playoffs de la Champions League.
Vinicius (Real Madrid) - El delantero brasileño sumó su segundo gol en esta Champions League tras el golazo que hizo para el triunfo madridista (0-1) contra el Benfica en la ida de los playoffs clasificatorios a los octavos de final.
18. Lautaro Martínez (Inter de Milán) - El delantero argentino registra 4 goles en esta Champions League. El Nerazzurri juega contra el Bodo/Glimt en los playoffs de la Champions League.
17. Jens Hauge (Bodo/Glimt) - El delantero noruego suma 4 goles en esta Champions League, en la que su equipo se enfrenta al Inter de Milán en los playoffs.
16. Julián Álvarez (Atlético de Madrid) - El delantero argentino tiene 4 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. El equipo colchonero se mide con el Club Brujas en los playoffs.
15. Viktor Gyökeres - (Arsenal) - El delantero sueco registra 4 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. El equipo inglés espera rival en octavos de final.
14. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) - El delantero guineano anotó un gol en el triunfo del equipo alemán (2-0) contra Atalanta en la ida de los playoffs de la Champions League. Llegó a 4 goles en la tabla de goleadores.
13. Désiré Doué (PSG) - El delantero francés marcó un doblete para la remontada del París Saint Germain (2-3) contra el Mónaco en la ida de playoffs de la Champions League y llegó a 4 goles en la tabla de goleadores.
12. Gorka Guruzeta (Athletic Club de Bilbao) - El delantero español se quedó en 5 goles en la tabla de goleadores de la Champions League. El equipo vasco quedó eliminado en la fase liga.
11. Harvey Barnes (Newcastle) - El centrocampista inglés tiene 5 goles en esta Champions League. as Urracas se enfrentan en los playoffs al Qarabag de Azerbaiyán.
10. Marcus Rashford (Barcelona) - El delantero inglés suma 5 goles en esta Champions League. El Barça espera rival en los octavos de final.
9. Fermín López (Barcelona) - El centrocampista español registra 5 goles en esta Champions League. El Barça espera rival en los octavos de final.
8. Vitinha (PSG) - El mediocampista portugués se mantiene con 5 goles en esta Champions League ya que no marcó en el triunfo del París Saint Germain (2-3) contra el Mónaco en la ida de playoffs. Falló un penal en el minuto 22 del juego.
7. Gabriel Martinelli (Arsenal) - El delantero brasileño registra 6 goles en esta Champions League. El equipo inglés, que terminó líder de la fase liga, espera rival en los octavos de final.
6. Victor Osimhen (Galatasaray) - El futbolista nigeriano no pudo hacerse presente en la goleada de su equipo ante la Juventus y sigue con 6 anotaciones en el certamen.
5. Anthony Gordon (Newcastle) - El delantero británico suma 6 goles en esta Champions League. Las Urracas se enfrentan en los playoffs al Qarabag de Azerbaiyán.
4. Erling Haaland (Manchester City) - El delantero noruego ha marcado 7 goles en esta Champions League, con su equipo esperando rival en octavos de final.
3. Folarin Balogun (Monaco) - Este martes marcó dos goles ante PSG y se mete al top con 7 anotaciones.
2. Harry Kane (Bayern Múnich) - El delantero inglés tiene 8 goles en esta Champions League. El equipo alemán no ve acción en playoffs ya que está clasificado a octavos de final.
1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - El delantero francés es el líder de la tabla de goleadores de la Champions League con 13 goles pese a que no pudo marcar en el partido que ganó el equipo español (0-1) en la ida de los playoffs rumbo a octavos de final.