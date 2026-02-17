  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño

Vinicius amenazó con dejar el partido ante Benfica luego de lo que el jugador argentino Gianluca Prestianni le dijo

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 16:23
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
1 de 12

Tremenda polémica se dio en el partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid con lo que el jugador argentino Gianluca Prestianni le dijo a Vinicius. Esta fue la denuncia que hizo el futbolista brasileño.

Fotos: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
2 de 12

El partido entre Benfica y Real Madrid quedó detenido en el minuto 50 tras activarse el protocolo antirracismo en el Estadio da Luz.

 Foto: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
3 de 12

El árbitro francés François Letexier cruzó los brazos en forma de "X" después de que Vinicius Júnior se acercara a él para alertarle de posibles insultos racistas procedentes de Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica.

Foto: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
4 de 12

El brasileño acababa de marcar un golazo y había celebrado con su característico baile en el córner, acción que le valió primero una advertencia del colegiado y después una tarjeta amarilla ante su protesta.

 Foto: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
5 de 12

Desde la grada cayó de todo, lo que hizo que varios jugadores del Madrid recriminasen a los seguidores del Benfica su comportamiento.

 Foto: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
6 de 12

La situación escaló rápidamente cuando varios jugadores del Benfica fueron a recriminarle a Vinicius y el argentino Prestianni se dirigió directamente hacia él.

Foto: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
7 de 12

Fue en ese momento cuando el delantero del Real Madrid echó a correr hacia Letexier para comunicarle los presuntos insultos racistas que estaba recibiendo, obligando al colegiado a poner en marcha el protocolo antirracismo adoptado por la UEFA.

 Foto: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
8 de 12

En ese momento se desató el caos. El estadio enloqueció en contra de Vinicius. Primero Rüdiger y después Güler trataron de sacar al 7 de más jaleos, pero la bronca ya era generalizada. Mbappé estaba también fuera de sí y su batalla era con Otamendi.

 Foto: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
9 de 12

Vinicius se fue a su banquillo con un par de gestos que parecían indicar que se iba. Entonces llegó Mourinho, le agarró y estuvo hablando un buen rato con él.

 Foto: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
10 de 12

El 7 del Madrid le contaba su versión de lo ocurrido mientras las cámaras de televisión rebobinaban la acción y mostraban a Prestianni tapándose la boca con la camiseta antes de que Vinicius corriera hacia el árbitro y Letexier hiciera el gesto del aspa, el del protocolo por racismo. La palabra "mono" es el insulto que fue denunciado por Mbappé y el brasileño.

 Foto: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
11 de 12

Con la grada rugiendo contra Vinicius, fue Arbeloa el que tomó a su jugador para tratar de calmarlo. La búsqueda de imágenes claras no dieron resultado.

 Foto: Cortesía redes
Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño
12 de 12

Diez minutos después, el partido volvió a jugarse. El clima estaba cargado de tensión. Cada balón tocado por Vinicius y Mbappé era un rugido. Lo que era un buen partido de fútbol estaba manchado. Cuando Prestianni fue sustituido por Lukebakio se llevó una ovación de Da Luz.

 Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos