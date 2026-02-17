Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño

Tremenda polémica se dio en el partido de Champions League entre Benfica y Real Madrid con lo que el jugador argentino Gianluca Prestianni le dijo a Vinicius. Esta fue la denuncia que hizo el futbolista brasileño.
El partido entre Benfica y Real Madrid quedó detenido en el minuto 50 tras activarse el protocolo antirracismo en el Estadio da Luz.
El árbitro francés François Letexier cruzó los brazos en forma de "X" después de que Vinicius Júnior se acercara a él para alertarle de posibles insultos racistas procedentes de Gianluca Prestianni, futbolista argentino del Benfica.
El brasileño acababa de marcar un golazo y había celebrado con su característico baile en el córner, acción que le valió primero una advertencia del colegiado y después una tarjeta amarilla ante su protesta.
Desde la grada cayó de todo, lo que hizo que varios jugadores del Madrid recriminasen a los seguidores del Benfica su comportamiento.
La situación escaló rápidamente cuando varios jugadores del Benfica fueron a recriminarle a Vinicius y el argentino Prestianni se dirigió directamente hacia él.
Fue en ese momento cuando el delantero del Real Madrid echó a correr hacia Letexier para comunicarle los presuntos insultos racistas que estaba recibiendo, obligando al colegiado a poner en marcha el protocolo antirracismo adoptado por la UEFA.
En ese momento se desató el caos. El estadio enloqueció en contra de Vinicius. Primero Rüdiger y después Güler trataron de sacar al 7 de más jaleos, pero la bronca ya era generalizada. Mbappé estaba también fuera de sí y su batalla era con Otamendi.
Vinicius se fue a su banquillo con un par de gestos que parecían indicar que se iba. Entonces llegó Mourinho, le agarró y estuvo hablando un buen rato con él.
El 7 del Madrid le contaba su versión de lo ocurrido mientras las cámaras de televisión rebobinaban la acción y mostraban a Prestianni tapándose la boca con la camiseta antes de que Vinicius corriera hacia el árbitro y Letexier hiciera el gesto del aspa, el del protocolo por racismo. La palabra "mono" es el insulto que fue denunciado por Mbappé y el brasileño.
Con la grada rugiendo contra Vinicius, fue Arbeloa el que tomó a su jugador para tratar de calmarlo. La búsqueda de imágenes claras no dieron resultado.
Diez minutos después, el partido volvió a jugarse. El clima estaba cargado de tensión. Cada balón tocado por Vinicius y Mbappé era un rugido. Lo que era un buen partido de fútbol estaba manchado. Cuando Prestianni fue sustituido por Lukebakio se llevó una ovación de Da Luz.