Revelan lo que jugador argentino le dijo a Vinicius y desató la indignación del brasileño

El 7 del Madrid le contaba su versión de lo ocurrido mientras las cámaras de televisión rebobinaban la acción y mostraban a Prestianni tapándose la boca con la camiseta antes de que Vinicius corriera hacia el árbitro y Letexier hiciera el gesto del aspa, el del protocolo por racismo. La palabra "mono" es el insulto que fue denunciado por Mbappé y el brasileño.