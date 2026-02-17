Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe

Este martes se jugaron los "playoff" de la Champions League y aquí te dejamos las postales que dejaron los partidos. El Real Madrid vs Benfica estuvo encendido.
Con un golazo de Vinicius, Real Madrid consiguió una victoria vital ante el Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League.
El partido estuvo lleno de muchas emociones y la primera de todas fue el recibimiento del Estadio Da Luz a los dos equipos que estaban listos para la batalla.
Sin embargo, la calentura de la previa se mostró en el partido donde hubo muchas polémicas, racismo y hasta expulsiones en el banquillo.
El primer tiempo todo fue normal, pero todo pasó después del minuto 50' donde Vinicius anotó un golazo descomunal para poner el 1-0 del Real Madrid ante Benfica.
Después de eso el árbitro francés François Letexier paró el partido y activó el protocolo contra el racismo al comienzo de la segunda parte del encuentro entre el Benfica y el Real Madrid. La celebración provocó la indignación del público en el Estádio da Luz.
La celebración de Vini Jr. motivó un enfrentamiento con Prestianni, que acabó con una tarjeta amarilla para el brasileño como advertencia del colegiado.
En ese encontronazo, Vinicius denunció que el argentino le dirigió comentarios racistas.
La situación escaló y el árbitro acabó parando el partido, sin que eso evitará que los miembros del equipo técnico del Benfica se acercarán hasta el banquillo del Real Madrid y tuvieran una fuerte discusión.
Otra de las burlas a Vini fue esta. Otamendi se levantó la camiseta para mostrarle al brasileño un tatuaje del mundial que ganó con Argentina.
Tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho intervinieron en el momento ante la confusión de la situación.
El partido se reanudó tras varios minutos interrumpido con 0-1 en el marcador.
Pero otra de las malas noticias fue para Mourinho. - El técnico del Benfica fue expulsado este martes en la segunda mitad del partido entre las 'aguilas' y el Real Madrid de la Liga de Campeones tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas por protestar, por lo que no se sentará en el banquillo de su equipo en la vuelta en el Bernabéu el 25 de febrero
Mou recibió dos tarjetas amarillas y la consiguiente roja del colegiado francés François Letexier en el minuto 85 tras protestar por una falta al delantero colombiano Richard Ríos, que acababa de entrar en el campo en sustitución de Rafa Silva.
Indignado, Mourinho salió el césped para seguir el resto del encuentro desde la grada.
Al final, el Real Madrid logra su revancha frente al Benfica en Lisboa y se va a casa con la ventaja en el marcador.
Tchouameni fue galardonado como el mejor jugador del partido.
Por otro lado, la lesión del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, parecía la enésima maldición para el PSG en su duelo de ida contra el Mónaco, pero su sustitución por el joven Desiré Doué terminó por convertirse en el pistoletazo de una remontada que pone al campeón de Europa rumbo a los octavos de final de la Liga de Campeones.
Los que auguraban un paseo de los de Luis Enrique ante el octavo de la liga francesa, parecido al que se dieron el año pasado en este mismo estadio de la competición contra el Brest, se frotaban los ojos a los 20 minutos, cuando el PSG perdía 2-0 y apenas inquietaban el área del Principado.
Apuntaba a calvario para los de Luis Enrique, dominados desde el minuto 1 con un gol del estadounidense Folarin Balogun, que volvió a marcar 17 más tarde, que vio como Vitinha fallaba un penalti en el 22 y que perdía por lesión al Balón de Oro, Ousmane Dembélé.
Pero la sangría acabó cuando Doué sustituyó al ex del Barça y en su primer contacto con la pelota aprovechó un pase de Barcola para reducir la distancia y cambiar el signo de un duelo que, hasta ese momento condenaba a los parisienses pese a su dominio territorial del duelo. Minutos más tarde
La remontada ya no era más que cuestión de tiempo y la firmó de nuevo un Doué en estado de gracia. Poco participativo este curso, asolado por las lesiones, la joven promesa francesa marcó en el 67 para dejar ya la eliminatoria en posición muy favorable a la espera de la vuelta en una semana en el Parque de los Príncipes.
El Galatasaray dio este martes un paso de gigante hacia los octavos de final de la Liga de Campeones al batir en la ida del 'play-in' al Juventus Turín (5-2), éxito sustentado en el doblete del neerlandés Noa Lang y condicionado por la expulsión del colombiano Juan Cabal en el minuto 67 que acabó con toda opción de remontada italiana.
No juega el Galatasaray unos octavos de final de Liga de Campeones desde hace 12 años, cuando lo consiguió por última vez en la temporada 2013-14 y cayó ante el Chelsea
Lo tiene ahora muy cerca, con tres goles de ventaja y con un Noa Lang desatado, goleador por vez primera desde su llegada a Turquía y verdugo de una 'Juve' que, pese a remontar un primer tanto en contra, permitió demasiado en el infierno turco.
Los octavos de final, a un paso para los turcos, que viajarán con tres goles de ventaja a Turín la próxima semana.
Por último, , el guineano Serhou Guirassy acercó al Borussia Dortmund a los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, que sucumbió por 2-0.
El Dortmund tuvo el partido donde quería. Mantuvo la distancia mientras el Atalanta no fue capaz de estrechar el camino. Ahora se ampara a Bérgamo para dar la vuelta a la situación y seguir en Europa.