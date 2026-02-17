Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe

Pero otra de las malas noticias fue para Mourinho. - El técnico del Benfica fue expulsado este martes en la segunda mitad del partido entre las 'aguilas' y el Real Madrid de la Liga de Campeones tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas por protestar, por lo que no se sentará en el banquillo de su equipo en la vuelta en el Bernabéu el 25 de febrero