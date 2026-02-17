  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe

Te mostramos las mejores postales que dejó el triunfo de Real Madrid ante Benfica en "playoff" de Champions League

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 16:20
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
1 de 29

Este martes se jugaron los "playoff" de la Champions League y aquí te dejamos las postales que dejaron los partidos. El Real Madrid vs Benfica estuvo encendido.

 Fotos: EFE / Cortesía.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
2 de 29

Con un golazo de Vinicius, Real Madrid consiguió una victoria vital ante el Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
3 de 29

El partido estuvo lleno de muchas emociones y la primera de todas fue el recibimiento del Estadio Da Luz a los dos equipos que estaban listos para la batalla.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
4 de 29

Sin embargo, la calentura de la previa se mostró en el partido donde hubo muchas polémicas, racismo y hasta expulsiones en el banquillo.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
5 de 29

El primer tiempo todo fue normal, pero todo pasó después del minuto 50' donde Vinicius anotó un golazo descomunal para poner el 1-0 del Real Madrid ante Benfica.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
6 de 29

Después de eso el árbitro francés François Letexier paró el partido y activó el protocolo contra el racismo al comienzo de la segunda parte del encuentro entre el Benfica y el Real Madrid. La celebración provocó la indignación del público en el Estádio da Luz.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
7 de 29

La celebración de Vini Jr. motivó un enfrentamiento con Prestianni, que acabó con una tarjeta amarilla para el brasileño como advertencia del colegiado.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
8 de 29

En ese encontronazo, Vinicius denunció que el argentino le dirigió comentarios racistas.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
9 de 29

La situación escaló y el árbitro acabó parando el partido, sin que eso evitará que los miembros del equipo técnico del Benfica se acercarán hasta el banquillo del Real Madrid y tuvieran una fuerte discusión.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
10 de 29

Otra de las burlas a Vini fue esta. Otamendi se levantó la camiseta para mostrarle al brasileño un tatuaje del mundial que ganó con Argentina.

Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
11 de 29

Tanto Álvaro Arbeloa como José Mourinho intervinieron en el momento ante la confusión de la situación.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
12 de 29

El partido se reanudó tras varios minutos interrumpido con 0-1 en el marcador.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
13 de 29

Pero otra de las malas noticias fue para Mourinho. - El técnico del Benfica fue expulsado este martes en la segunda mitad del partido entre las 'aguilas' y el Real Madrid de la Liga de Campeones tras recibir dos tarjetas amarillas consecutivas por protestar, por lo que no se sentará en el banquillo de su equipo en la vuelta en el Bernabéu el 25 de febrero
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
14 de 29

Mou recibió dos tarjetas amarillas y la consiguiente roja del colegiado francés François Letexier en el minuto 85 tras protestar por una falta al delantero colombiano Richard Ríos, que acababa de entrar en el campo en sustitución de Rafa Silva.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
15 de 29

Indignado, Mourinho salió el césped para seguir el resto del encuentro desde la grada.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
16 de 29

Otra de las burlas fue cuando Otamendi se levantó la camiseta frente a Vinicius Jr para mostrarle su tatuaje: que es Messi con el Mundial.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
17 de 29

Al final, el Real Madrid logra su revancha frente al Benfica en Lisboa y se va a casa con la ventaja en el marcador.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
18 de 29

Tchouameni fue galardonado como el mejor jugador del partido.

Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
19 de 29

Por otro lado, la lesión del Balón de Oro, Ousmane Dembélé, parecía la enésima maldición para el PSG en su duelo de ida contra el Mónaco, pero su sustitución por el joven Desiré Doué terminó por convertirse en el pistoletazo de una remontada que pone al campeón de Europa rumbo a los octavos de final de la Liga de Campeones.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
20 de 29

Los que auguraban un paseo de los de Luis Enrique ante el octavo de la liga francesa, parecido al que se dieron el año pasado en este mismo estadio de la competición contra el Brest, se frotaban los ojos a los 20 minutos, cuando el PSG perdía 2-0 y apenas inquietaban el área del Principado.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
21 de 29

Apuntaba a calvario para los de Luis Enrique, dominados desde el minuto 1 con un gol del estadounidense Folarin Balogun, que volvió a marcar 17 más tarde, que vio como Vitinha fallaba un penalti en el 22 y que perdía por lesión al Balón de Oro, Ousmane Dembélé.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
22 de 29

Pero la sangría acabó cuando Doué sustituyó al ex del Barça y en su primer contacto con la pelota aprovechó un pase de Barcola para reducir la distancia y cambiar el signo de un duelo que, hasta ese momento condenaba a los parisienses pese a su dominio territorial del duelo. Minutos más tarde
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
23 de 29

La remontada ya no era más que cuestión de tiempo y la firmó de nuevo un Doué en estado de gracia. Poco participativo este curso, asolado por las lesiones, la joven promesa francesa marcó en el 67 para dejar ya la eliminatoria en posición muy favorable a la espera de la vuelta en una semana en el Parque de los Príncipes.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
24 de 29

El Galatasaray dio este martes un paso de gigante hacia los octavos de final de la Liga de Campeones al batir en la ida del 'play-in' al Juventus Turín (5-2), éxito sustentado en el doblete del neerlandés Noa Lang y condicionado por la expulsión del colombiano Juan Cabal en el minuto 67 que acabó con toda opción de remontada italiana.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
25 de 29

No juega el Galatasaray unos octavos de final de Liga de Campeones desde hace 12 años, cuando lo consiguió por última vez en la temporada 2013-14 y cayó ante el Chelsea
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
26 de 29

Lo tiene ahora muy cerca, con tres goles de ventaja y con un Noa Lang desatado, goleador por vez primera desde su llegada a Turquía y verdugo de una 'Juve' que, pese a remontar un primer tanto en contra, permitió demasiado en el infierno turco.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
27 de 29

Los octavos de final, a un paso para los turcos, que viajarán con tres goles de ventaja a Turín la próxima semana.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
28 de 29

Por último, , el guineano Serhou Guirassy acercó al Borussia Dortmund a los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, que sucumbió por 2-0.
Burla contra Vinicius y activó protocolo FIFA; Mourinho explotó en el Bernabéu y Real Madrid sonríe
29 de 29

El Dortmund tuvo el partido donde quería. Mantuvo la distancia mientras el Atalanta no fue capaz de estrechar el camino. Ahora se ampara a Bérgamo para dar la vuelta a la situación y seguir en Europa.
Cargar más fotos