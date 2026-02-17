  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales

La hermosa chica es oriunda de Marcala, La Paz y en las últimas horas se ha vuelto viral por su belleza

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 15:22
Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
1 de 15

Árbitra hondureña ha causado furor en redes sociales por su impresionante belleza. Te contamos quién es.

Fotos: Cortesía redes.
Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
2 de 15

Nolvia Rosibel Hernández Canales se ha convertido en sensación en redes sociales.

Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
3 de 15

Canales se ha convertido en una de las jóvenes promesas que destacan en el arbitraje hondureño.

Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
4 de 15

La hermosa chica es oriunda de Marcala, La Paz y en las últimas horas se ha vuelto viral por su belleza en redes sociales.

Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
5 de 15

Fue ayer lunes 16 de febrero de 2026, cuando recibió el gafete internacional otorgado por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) que se hizo viral esta fotografía suya.
Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
6 de 15

Nolvia fue catalogada por internautas como la "arbitra más bella de Honduras".

Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
7 de 15

La árbitra, perteneciente a la filial “Raymundo Cálix” y ha destacado por su disciplina y compromiso dentro del terreno de juego.

Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
8 de 15

Ayer se unió selecta lista de árbitras hondureñas que recibieron el prestigioso gafete FIFA, distinción que también fue entregada con el respaldo de la Comisión Nacional de Arbitraje (CNA).
Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
9 de 15

En total, 19 árbitros hondureños recibieron la escarapela que concede la Federación Internacional de Fútbol.
Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
10 de 15

Este gafete distingue a los jueces y asistentes que han alcanzado el más alto nivel de competencia internacional.
Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
11 de 15

Para Nolvia, el reconocimiento representa el resultado de años de preparación, sacrificio y constancia.
Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
12 de 15

A través de sus redes sociales compartió un mensaje lleno de fe y gratitud por el logro alcanzado.
Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
13 de 15

“Si Dios puso esa idea, esa inquietud en tu cabeza, es porque sabe que eres capaz de lograrlo. Llena de gratitud por tanto”, escribió emocionada.
Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
14 de 15

Con este logro histórico, Marcala celebra que por primera vez una mujer de la región recibe el prestigioso gafete FIFA.
Nolvia Hernández, la hermosa árbitra hondureña que roba suspiros en redes sociales
15 de 15

Así es la guapa Nolvia Hernández.
Cargar más fotos