“A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”

El astro portugués Cristiano Ronaldo le gustaría jugar junto a Lionel Messi en el Inter Miami de la MLS, es lo que se ha conocido y ha causado sorpresa para muchos.
El futuro de Cristiano Ronaldo en Al Nassr se ha puesto en duda luego de la huelga protagonizada por el portugués hace unos días.
El portugués Cristiano Ronaldo se ausentó tanto de los entrenamientos como de los partidos oficiales (2) de su equipo como forma de protesta.
Según varios medios, el motivo de la huelga de Cristiano Ronaldo estaría relacionado con el fichaje de Karim Benzema por el Al Hilal.
Para Cristiano, la llegada de Benzema generaba malestar, ya que considera injusto que su club, el Al Nassr, haya sido el que menos inversión realizó en refuerzos durante la temporada.
No obstante, otros reportes señalan que la protesta del astro portugués también podría deberse a retrasos en los pagos a ciertos trabajadores del club.
A raíz de esta situación, surgieron numerosos rumores sobre una posible salida de CR7, siendo la MLS uno de los destinos más mencionados.
René Meulensteen, uno de los primeros asistentes que acompañó a Cristiano en su trayectoria, ofreció declaraciones contundentes para BetGoat.
Meulensteen, quien trabajó junto a Sir Alex Ferguson en el Manchester United, se refirió a la posibilidad de ver jugar a Messi y Cristiano juntos, calificándolo como un evento histórico y fascinante para el fútbol.
Asimismo, aseguró que Cristiano Ronaldo no tendría problemas para brillar en la MLS y continuar evolucionando como jugador.
“Creo que a él le encantaría ir... Por el contrario, sería increíble reavivar la rivalidad entre Messi y Ronaldo. ¿Por qué no Los Ángeles? Creo que Cristiano probablemente se mudaría allí, ya que estaría muy cerca de Hollywood.”
A pesar de los rumores, medios locales aseguran que Cristiano Ronaldo no tiene intención de abandonar el club por el momento.
El debate sobre su futuro sigue abierto, mientras la afición y los expertos esperan movimientos definitivos que aclaren la situación del delantero portugués en Arabia Saudita.
Ver a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi compartir liga podría ser una realidad en Estados Unidos.
El exentrenador de Cristiano Ronaldo, René Meulensteen, aseguró que el portugués no tendría problemas en jugar en la MLS y que incluso le encantaría coincidir con Lionel Messi en Miami, un movimiento que podría marcar un antes y un después en el fútbol mundial.