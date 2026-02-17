Fabrizio Romano revela primera baja del Real Madrid; Arbeloa no lo toma en cuenta

El Real Madrid tendrá a cambios en su plantilla para la próxima temporada, según Fabricio Romano esta leyenda no es de la confianza de Álvaro Arbeloa
Fabrizio Romano, reconocido especialista en el mercado de fichajes, ha destapado la primera salida que sufrirá el Real Madrid de cara a la temporada 2026-27.
La entidad merengue pretende acometer una profunda renovación y, ya sea bajo la dirección de Álvaro Arbeloa u otra alternativa, la determinación es firme y no contempla vuelta atrás.
Según apunta Fabrizio Romano, David Alaba no seguirá formando parte del Real Madrid el próximo curso: la decisión está completamente cerrada.
El defensor termina su contrato el 30 de junio y en el club blanco tienen la intención de prescindir sus servicios.
En el Real Madrid destacan mucho el profesionalismo de Alaba, ya que cada vez que pudo representó bien a la Casa Blanca.
Un dura lesión de rodilla fue la sentencia que recibió Alaba. Le pasó en diciembre de 2023 y nunca volvió.
Desde entonces, el '4' no ha podido sacar su mejor versión y ha vivido inmerso en continuas lesiones. Además, ya supera la barrera de los 30 años y está ante sus últimos coletazos de la carrera deportiva.
Real Madrid tiene como objetivo renovar la defensa y otro que suena para marcharse es Antonio Rudiger.
David Alaba quiere ser importante e incluso se ha 'quejado' de que no ha gozado de muchos minutos con Álvaro Arbeloa.
Arbeloa lo ha sentenciado y le ha dejado claro que para él es suplente. De vez en cuando tiene minutos.
Él ya sabe que los altos dirigentes de la entidad madridista no cuentan con él de cara al curso que viene. Por tanto, tiene que buscar otras alternativas para continuar su trayectoria.
Informa Fabrizio Romano que David Alaba abandonará el Real Madrid al finalizar esta temporada. Una leyenda que llegó gratis del Bayern Múnich y lo ganó absolutamente todo con el conjunto blanco.
Llegó como figura y quedó como leyenda por una imagen: el día de la Champions League con la silla.