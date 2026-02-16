¿Sin Mbappé? El 11 titular del Real Madrid con el que busca venganza ante Benfica

El Real Madrid visita el Benfica por el repechaje de la Champions League y Álvaro Arbeloa sabe que no puede fallar nuevamente contra el equipo de José Mourinho
Courtois (Portero) – Mantener la portería segura y comandar la defensa desde atrás. Responsable de organizar el bloque alto, salir a cortar centros y proyectar calma bajo presión rival. En balones parados, su influencia es crucial
Trent Alexander-Arnold (Lateral Derecho) – Lateral con licencia ofensiva. Su rol principal es generar amplitud por la banda derecha, subiendo para dar asistencias clave con centros y pases filtrados. Dadas las carencias defensivas del equipo, también debe bajar rápido al espacio entre líneas tras pérdida.
Antonio Rüdiger (Defensa Central) – Defensa central experimentado, focalizado en marcar las transiciones, ganar duelos aéreos y anticiparse a la recepción del 9 rival. Su rol defensivo es clave dada la ausencia de otros centrales.
Dean Huijsen (Defensa Central) – Defensa joven y físico, con responsabilidad en el cerramiento de espacios hacia los mediocentros rivales. Su rol es complementar a Rüdiger con recuperación y despejes largos.
Álvaro Carreras (LI) – Lateral izquierdo tradicional con tareas de proyección ofensiva y recuperación defensiva. Debe colocarse en línea con los centrales al recuperar el balón y abrir el campo para los extremos.
Aurélien Tchouaméni: Medio defensivo puro. Su función es proteger la zona de pivote, interceptar pases, recuperar posesiones y dar pases seguros a los interiores más creativos. Actúa como ancla para permitir que Valverde y Camavinga se proyecten.
Eduardo Camavinga- Medio dinámico, encargado de conectar defensa y ataque, recuperar balones y apoyar a Tchouaméni. Suele trasladar el balón con conducción y romper líneas con pases largos.
Federico Valverde: Jugador con mucho recorrido, encargado de transiciones rápidas. Puede apoyarse por fuera o interiorizar hacia zonas creativas, filtrando pases a delanteros y siendo el termómetro del ritmo del equipo.
Arda Güler: Conector entre mediocampo y delanteros. Su función principal es crear jugadas, filtrar pases entre líneas, combinar con Valverde y encontrar balones filtrados hacia Vinícius y Mbappé.
Vinícius Júnior: Ala desequilibrante. Su función es desbordar por velocidad y regate, atraer defensores para abrir espacios y asistir o finalizar jugadas. Su implicación en el pressing alto es vital para recuperar en campo rival.
Kylian Mbappé: Principal finalizador. Su rol es buscar los espacios detrás de la defensa, romper líneas con velocidad, encarar mano a mano y definir frente al arco. También arrastra marcas para liberar a Vinícius o Güler.
BAJA: Rodrygo estará Suspendido tras expulsión en el partido previo contra Benfica.
BAJA: Raúl Asencio también suspendido tras expulsión en ese mismo encuentro
BAJA: Militao está fuera por lesión muscular de larga duración.