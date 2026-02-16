¡Motivos para soñar! Los dos triunfos de Real España ante rivales de la MLS

San Pedro Sula, Honduras.- El Real España tiene una cita con la historia este martes cuando le toque recibir a Los Ángeles FC en la primera ronda de la Copa de Campeones de Concacaf con el apoyo de su afición en el Estadio Morazán.

La Máquina vive un dulce momento en el inicio de año al ser líder en solitario de la Liga Nacional con 14 puntos y llega a este compromiso internacional con el objetivo de conseguir una ventaja que le permita soñar con lograr la clasificación en Estados Unidos.

El Aurinegro no lo tendrá nada fácil en su casa, ya que en frente tendrá a uno de los equipos más fuertes de la MLS y que además en sus filas cuenta con futbolistas de élite como el surcoreano Son Heung-min, el portero francés campeón del mundo en 2018 Hugo Lloris y el delantero gabonés Denis Bouanga.