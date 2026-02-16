Presidente de la Comisión de Arbitraje a Daniel Otero: "Debería de moderarse"

Tegucigalpa, Honduras.- El titular de la Comisión Nacional de Arbitraje, Óscar Velásquez, respondió a los constantes señalamientos hechos a lo largo de la semana por el Daniel Otero, presidente del Marathón, haciendo un llamado al directivo verdolaga a moderar su conducta.

Velásquez se mostró molesto por las críticas hacia los árbitros, negando que los jueces actúen de mala intención durante los partidos e instando a los directivos de los clubes a abstenerse de dar este tipo de declaraciones para cuidar al fútbol hondureño.

"Yo considero que eso es algo que no va a ocurrir nunca (que los árbitros actúen con mala intención), creo que eso es algo que solo está en su cabeza nada más. Los árbitros se van a equivocar porque son seres humanos, pero descartamos que un árbitro vaya en contra de un equipo deliberadamente", declaró el exárbitro hondureño.