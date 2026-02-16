  1. Inicio
FFH entrega gafetes FIFA a árbitros hondureños para el 2026

Un total de 19 árbitros centrales y asistentes fueron galardonados este lunes con sus nuevos gafetes FIFA para dirigir partidos a nivel internacional

  • Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 13:00
Los árbitros hondureños se mostraron muy contentos tras recibir el gafete FIFA.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) hizo entrega de los nuevos gafetes FIFA a los árbitros hondureños para el año 2026.

Con la presencia del secretario de la FFH, José Ernesto Mejía y de Benigno Pineda y Óscar Velásquez como representantes de la Comisión de Arbitraje, un total de 19 silbantes fueron galardonados con la insignia entregada por el ente rector del fútbol mundial y que los habilita para poder pitar a nivel internacional.

"Siempre es una fecha especial para ustedes, especialmente para los que por primera vez van a recibir el gafete internacional. Esto significa que ustedes tienen que generar más compromiso, más disciplina, porque ustedes son los que van a representar al arbitraje de nuestro país fuera de nuestras tierras", declaró Benigno Pineda al inicio del evento.

Por su lado, José Ernesto Mejía felicitó a los árbitros reconocidos por FIFA y subrayó que continuarán con los trabajos de capacitación para los jueces hondureños, refiriéndose puntualmente a la implementación del VAR.

El momento en que Said Martínez recibe su nueva insignia como árbitro internacional.

 (Foto: Estalin Irías | El Heraldo )

"Vamos a seguir trayendo capacitaciones FIFA y de Concacaf. Les vamos a seguir dando el apoyo y el trabajo que ustedes hacen lo hacen con dignidad, respeto y confianza. Tengo confianza en ustedes, a veces la crítica es injusta, pero no solo pasa aquí, ustedes vean los partidos en otras ligas grandes del mundo y pasa exactamente igual porque no son robots", declaró el secretario de la FFH.

"Lo ideal es poco a poco ir trabajando cada vez más, pero los errores siempre van a pasar. El presidente (Jorge) Salomón, lideró hace unos meses una reunión en FIFA para que pudiéramos traer el FVS. Invitamos a la Liga Nacional para que se unan, están con todas las ganas de hacerlo. Este proyecto lo está liderando la Federación, no se ha podido concretar porque los equipos no han venido, entiendo que hay un problema desaduanaje, pero sepan que ese sistema y les va a ayudar muchísimo a ustedes, les va a quitar muchísima presión", agregó el directivo.

Durante el evento, celebrado en la sede de la FFH, los árbitros FIFA se mostraron muy contentos tras recibir el gafete internacional y agradecieron por el respaldo mostrado ante los cuestionamientos que han surgido en los últimos partidos de la Liga Nacional.

Árbitros que recibieron el gafete FIFA

Árbitros

Said Martínez
Selvin Brown
Nelson Salgado
Jefferson Escobar
José Valladares
Raúl Castro
Merlin Vanessa Soto
Belkis Janeth Flores

Gerson Orellana, Selvin Brown y Roney Salinas posando con su gafete FIFA.

 (Foto: Estalin Irías | El Heraldo )

Árbitros asistentes

Walter López
Christian Ramírez
Shirley Perelló
Gerson Orellana
Roney Salinas
Lourdes Noriega
José Fernando Espinoza
Leónidas Hernández
Vivian Jaqueline Herrera
Dalia Abril Ortega
Nolvia Rosibel Hernández

Árbitros VMO

Said Martínez
Selvin Brown
Shirley Perelló

