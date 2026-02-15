Motagua vs Marathón EN VIVO: Hora y canal que transmite partido de Liga Nacional en directo

Tegucigalpa, Honduras.- El torneo Clausura 2026 sigue su marcha y este domingo se roba las miradas con una nueva edición del clásico de las “Emes”. Motagua y Marathón se están enfrentando en el penúltimo duelo de la jornada 6, en un partido que puede marcar el rumbo de ambos en la tabla.

4:20 PM - La "Revo" sacó todos sus trapos para el partido entre Motagua y Marathón.

4:15 PM - Said Martínez será el encargado de dirigir este encuentro. Es uno de los árbitros más experimentados de Honduras.

4:10 PM - Motagua también ya se encuentra en el estadio Nacional Chelato Uclés con todas sus figuras.

4:05 PM- Marathón hace su arribo al coloso capitalino, a menos de una hora para el arranque del partido.

4:00 PM - ¡Billetes con la cara de Henry Figueroa! Así fue la llegada de los Revolucionarios al estadio Nacional.

El conjunto azul llega mejor posicionado. Segundo con ocho puntos y un partido pendiente tras descansar en la primera fecha, el Ciclón quiere aprovechar el momento para acercarse al líder Real España, que suma 14 unidades. Los dirigidos por Javier López vienen de golear 0-5 al Génesis PN y anteriormente superaron 2-0 al Platense, además de empatar ante la Máquina y Victoria.

Del otro lado, el Monstruo Verde intenta recuperar terreno luego de un inicio irregular. El equipo que dirige Pablo Lavallén —quien no podrá estar en el banquillo por sanción— ocupa el quinto puesto con seis puntos. Su campaña ha tenido de todo: empate ante UPNFM, triunfo claro frente a Juticalpa, igualdad sin goles contra Victoria, derrota en el derbi sampedrano y un reciente 2-2 frente al Platense.

Más allá del presente, la historia reciente favorece a los sampedranos. Motagua no derrota a Marathón desde febrero de 2024, cuando se impuso 2-0. Desde entonces, la serie ha sido pareja, con varios empates y tres victorias verdes, incluida la del Apertura 2025 por 1-0 en la segunda vuelta.