Joven, emprendedora y decidida: Kimberly Ordóñez apuesta por una odontología más humana

Tegucigalpa, Honduras.- Con la convicción de que una sonrisa puede cambiar la vida de una persona, Kimberly Ordóñez, una joven odontóloga hondureña decidió, desde muy temprana edad, que su vocación estaría al servicio de la salud y la autoestima de los demás. Hoy, recién graduada, no solo ejerce su profesión, sino que también apuesta por el emprendimiento como camino para construir su propio futuro. Su decisión de estudiar odontología nació del deseo genuino de ayudar: “siempre me llamó la atención cómo una sonrisa puede cambiar la seguridad de alguien”, compartió.

Para ella, la odontología nunca se trató únicamente de dientes, sino de personas, historias y oportunidades de devolver confianza. Como en toda carrera del área de la salud, el trayecto no estuvo exento de obstáculos. La carga académica, el cansancio y las limitaciones económicas pusieron a prueba su determinación en más de una ocasión. Hubo momentos en los que dudó, pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba el motivo que la impulsó a comenzar. Ese propósito fue más fuerte que cualquier dificultad. En ese proceso, su mamá se convirtió en su pilar fundamental. Su esfuerzo, consejos y confianza fueron clave para que la joven profesional no bajara los brazos, incluso cuando el camino parecía cuesta arriba. Dar el salto de estudiante a profesional independiente fue, según relató, un desafío lleno de aprendizaje. Pasar de la teoría a asumir la responsabilidad total sobre la salud de un paciente exige valentía, preparación y disciplina. "Al inicio da miedo, pero también es muy gratificante", aseguró. Ese temor inicial pronto se transformó en motivación para crecer.

La impulsó el deseo de no esperar a que las oportunidades tocaran su puerta, sino salir a construirlas. Quería aplicar sus conocimientos con libertad y ofrecer una atención alineada con sus propios valores profesionales y humanos. Comenzar a trabajar en un consultorio implicó enfrentar retos importantes. La inversión inicial y el posicionamiento en un mercado competitivo fueron algunos de los principales desafíos. A ello se sumó el aprendizaje en áreas como la administración y el manejo del negocio, aspectos que, reconoció, no siempre se abordan con profundidad en la universidad. Sin embargo, si tuviera que señalar lo más difícil del inicio, no dudó en mencionar el aspecto emocional, ya que emprender implica enfrentar miedos, inseguridades y una fuerte presión personal. Pero también, afirmó que es un proceso que fortalece el carácter y la determinación.

El consultorio, ubicado en la colonia La Granja, ha sido concebido como un espacio donde el paciente se sienta cómodo, escuchado y en confianza. Atiende de lunes a domingo, de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, siempre con previa cita. Su concepto de servicio es claro: atención profesional, ética y humana, sin prisas y con explicaciones detalladas para cada procedimiento. Lo que considera que la diferencia de otros servicios odontológicos es el trato personalizado y honesto. Se toma el tiempo para explicar cada tratamiento, escuchar a sus pacientes y buscar la mejor opción para su salud, no necesariamente la más rápida, sino la más adecuada. La confianza de sus primeros pacientes se ha ganado con honestidad, responsabilidad y resultados. Para ella, cumplir lo que se promete y tratar a cada persona con respeto y empatía es la base de una relación duradera. El trato humano ocupa un lugar central en su forma de ejercer la odontología. Muchos pacientes llegan con miedo o con malas experiencias previas, y es ahí donde la calidez marca la diferencia entre una consulta aislada y un paciente que decide regresar. Uno de los momentos más gratificantes de su trabajo es observar el cambio en la sonrisa y la autoestima de quienes atiende: “ver cómo una persona vuelve a sonreír con seguridad no tiene precio”, expresó, convencida de que su profesión trasciende lo clínico. Ejercer la odontología en Honduras representa para ella un compromiso y una responsabilidad. Significa aportar al bienestar de cada persona a la que atiende y demostrar que es posible ofrecer servicios con ética y calidad en el país. Entre sus metas a corto plazo está fortalecer su consultorio y ampliar la atención que brinda. A mediano plazo, desea continuar formándose y ofrecer tratamientos más especializados. Sueña con especializarse en una rama específica y, en el futuro, ampliar su clínica para brindar un servicio más completo. Dentro de cinco años se visualiza consolidada, con un consultorio reconocido por su calidad humana y profesional, y en constante crecimiento académico. A los jóvenes que están por graduarse y desean emprender, les envía un mensaje claro: no esperar el momento perfecto. Recomendó prepararse, confiar en sí mismos y entender que el miedo es parte natural del proceso, pero no debe convertirse en un freno. También aprovechó para recordar a la población la importancia de no postergar la visita al odontólogo. La salud oral, subrayó, forma parte de la salud general, y la prevención siempre será más sencilla y económica que tratar problemas avanzados. Con profesionalismo, respeto y calidez humana, la doctora Kimberly Ordóñez comienza a escribir su propia historia de éxito, demostrando que el emprendimiento en el sector salud también puede construirse desde la vocación, el esfuerzo y la determinación.

